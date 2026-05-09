今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月10日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


家族にうそをつくと面倒なことに……。何でも正直に話してみて。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


だまされやすい日。相手の表情を読んでうそを見抜くこと。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


好きな画集や写真集を開いてみよう。心が洗われるはず。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


親友相手でもワガママは厳禁。険悪なムードになりそう……。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


目上の人と折り合いが悪くなるかも。特に男性に注意。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


友人関係が華やかに。どんな人にも話しかける気さくな姿勢が◎。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


友人と電話で連絡を取り合って。いい情報をゲットできそう。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


掃除にツキあり。部屋の隅や引き出しを集中的にキレイにすれば爽快に！

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


哲学や法律など、かためなジャンルの本に挑戦しよう。得るもの大。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


大胆になるほどツキが到来。言いたいことは堂々と主張してOK。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


皆のために立ち働くと好感度アップ。今日はプライベートは後回しで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)