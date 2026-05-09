2026年5月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族にうそをつくと面倒なことに……。何でも正直に話してみて。
だまされやすい日。相手の表情を読んでうそを見抜くこと。
好きな画集や写真集を開いてみよう。心が洗われるはず。
親友相手でもワガママは厳禁。険悪なムードになりそう……。
目上の人と折り合いが悪くなるかも。特に男性に注意。
友人関係が華やかに。どんな人にも話しかける気さくな姿勢が◎。
友人と電話で連絡を取り合って。いい情報をゲットできそう。
掃除にツキあり。部屋の隅や引き出しを集中的にキレイにすれば爽快に！
穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。
哲学や法律など、かためなジャンルの本に挑戦しよう。得るもの大。
大胆になるほどツキが到来。言いたいことは堂々と主張してOK。
皆のために立ち働くと好感度アップ。今日はプライベートは後回しで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家族にうそをつくと面倒なことに……。何でも正直に話してみて。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
だまされやすい日。相手の表情を読んでうそを見抜くこと。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
好きな画集や写真集を開いてみよう。心が洗われるはず。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
親友相手でもワガママは厳禁。険悪なムードになりそう……。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
目上の人と折り合いが悪くなるかも。特に男性に注意。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友人関係が華やかに。どんな人にも話しかける気さくな姿勢が◎。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人と電話で連絡を取り合って。いい情報をゲットできそう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
掃除にツキあり。部屋の隅や引き出しを集中的にキレイにすれば爽快に！
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
穏やかな1日。万事マイペースでやっていけば大丈夫。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
哲学や法律など、かためなジャンルの本に挑戦しよう。得るもの大。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
大胆になるほどツキが到来。言いたいことは堂々と主張してOK。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
皆のために立ち働くと好感度アップ。今日はプライベートは後回しで。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)