¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦£Æµ´ØÅì¥«¥Ã¥×¡ÛÃÏ¸µ¡¦»³´ß²ÂÂÀ¤Ï·è¾¡¤Ç±öÅç¿ó°ìÏ¯¤ÎÈÖ¼ê¤òÁªÂò¡Ö´ØÅì°Ê³°¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡Ö´ØÅì¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¹Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£°Æü¤Î£±£²£Ò·è¾¡¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡££±ÈÖ¼Ö¤ÏÃÏ¸µ¤Î»³´ß²ÂÂÀ¡Ê£³£¶¡á°ñ¾ë¡Ë¤Ç£²ÃÓÌî·òÂÀ¡¢£³±öÅç¿ó°ìÏ¯¡¢£´°ì´Ý¾°¸à¡¢£µÂÀÅÄÎµÇÏ¡¢£¶Àî¸ýÀ»Æó¡¢£·¹â¶¶½Ø¤Î£·¿ÍÁ´¤Æ¤¬¼«ÎÏÁª¼ê¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥ëÃ±µ³¤Çà¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¾õÂÖá¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤â¤É¤¦¤«¡×¤ÈÁ´Áª¼ê¤¬½Ï¹Í¡£¤³¤ì¤¬£Óµé¤Ç¤Î½éÍ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤ÎÄÉ²Ã¤òÃÇ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ë½é¤á¤Æ¤Î·è¾¡¤¬¤³¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤¤Çà£±ÈÖ¿Íµ¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½Áª¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤éÍ½Áª£±Ãå¡¢½à·è£²Ãå¤Ç¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿±öÅç¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤¬»³´ß¤À¡£¶¥ÁöÆÀÅÀ¤ÏºÇ¾å°Ì¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¡Ö´ØÅì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ËÉÕ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³´ß¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤À¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö±öÅç·¯¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì½ï¤Î¥ì¡¼¥¹¡ÊºòÇ¯£±£±·î¾®ÁÒ½à·è¡Ë¤ÇÁö¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤Þ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò»ØÌ¾ÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡º£³«ºÅ¤Î±öÅç¤ÏÍ½Áª¡¢½à·è¤È¤âÁ°¼õ¤±¤«¤é°ìÅÙ°ú¤¤¤Æ¤Î»Å³Ý¤±¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹¥¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»³´ß¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤±ÀÚ¤ì¤Ð¡¢£±·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ£Ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¡£