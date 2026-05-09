この先2週間は東北から九州で気温が平年より高いでしょう。特に来週末からは一段と暑くなり、関東から九州では30℃以上の所が一気に増えそうです。早めにエアコンのお手入れや試運転を行い、本格的な暑さに備えましょう。

来週後半は東北〜九州で「10年に一度レベルの高温」か

今月7日、東北から九州にかけては「高温に関する早期天候情報」が発表されました。これはその地域でその時期としては10年に一度程度の高温が予想されるときに発表されるものです。





来週末から一段と暑くなる

関東から九州では20日頃にかけて30℃以上の真夏日になる地点が一気に増えて、いよいよ冷房を稼働する所が多くなりそうです。東京都心も20日は30℃の予想で、今年初めて30℃以上の真夏日になるかもしれません。東北も軒並み25℃以上で、内陸部では30℃くらいまで上がる所もあるでしょう。これまでも度々暑い日はありましたが、来週末からは一段と暑くなります。体はまだ暑さに慣れていない時期ですので、注意が必要です。

エアコンのお手入れはお早めに

本格的に暑くなる前に、エアコンの試運転を行い、異常がないかを確認しておきましょう。例年、エアコンの需要が高まる6月頃から、点検や修理、取付け工事が集中するといわれます。厳しい暑さの中でエアコンが使えないと熱中症の危険性が高まります。エアコンのお手入れ、試運転は早めに行っておきましょう。