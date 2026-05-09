コブクロ、初となる映画館でのライブ映像先行上映会開催決定
コブクロが、DVD&Blu-ray『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』のリリースを記念して自身初となる映画館でのライブ映像先行上映会を実施することが決定した。本日9日よりローソンチケットプレリクエスト先行（抽選）がスタートしている。
この先行上映会は全国10劇場の映画館にて実施。大迫力・大音量の映画館のスクリーンで一足先に楽しむことができる。映画館だけで放映されるコブクロからのスペシャルメッセージもあり、オフィシャルグッズの持ち込みが可能で、ライブさながらに楽しむことができる。
メジャーデビュー25周年という大きな節目を迎えたコブクロだが、今年も全国ツアーが決定しているほか、コブクロ結成の地である大阪・堺東を盛り上げたいという想いから「Starry Smile Story」堺東盤CDの発売＆堺東への凱旋リリースイベントが決定するなど、意欲的に活動している。今後の動向にも注目したい。
■＜コブクロ DVD&Blu-ray「KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM」発売記念 先行上映会＞
■開演日時
2026年6月18日(木)18:30
※開場時間は映画館によって異なります｡
※コブクロ本人の登壇はありません。
■実施劇場
全国10劇場
北海道 ローソン・ユナイテッドシネマ 札幌
宮城 フォーラム仙台
東京 新宿バルト9
神奈川 横浜ブルク１３
埼玉 T・ジョイエミテラス所沢
千葉 T・ジョイ蘇我
愛知 109シネマズ名古屋
大阪 T・ジョイ梅田
京都 T・ジョイ京都
福岡 T・ジョイ博多
■チケット情報
価格:2,800円(税込/全席指定)
●ローソンチケットプレリクエスト先行（抽選）
受付URL :https://l-tike.com/kobukuro_thisismyhometown/
受付期間 :2026年5月9日(土)12:00〜5月24日 (日)23:59
当落発表 :2026年5月30日(土)12:00
支払期限 :2026年6月3日(水)23:00
決済方法:店頭入金･PayPay･楽天ペイ・クレジット決済・キャリア決済
※お一人様最大4枚までお申し込み可能です｡
※最大第3希望までお申し込みいただけます｡
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります｡
●ローソンチケット一般発売(先着)
受付URL :https://l-tike.com/kobukuro_thisismyhometown/
受付期間:2026年6月6日(土)12:00〜2026年6月16日(火) 22:00予約終了､23:00入金終了
決済方法:店頭入金･PayPay･楽天ペイ・クレジット決済・キャリア決済
※お一人様最大4枚までお申し込み可能です｡
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります｡
※一般発売以降の販売では､座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます｡
●映画館販売(先着)
2026年6月18日(木)0:00(=6月17日(水)24:00)〜
※各映画館インターネット販売。
※映画館によってはシステム上準備が整い次第の販売となり､0:00以降の販売となる場合がございます｡
※同日映画館OPEN時より映画館窓口でも販売｡(インターネット販売で完売になった場合窓口の販売はございません)
※プレリクエスト先行､一般発売にて完売となった場合､映画館での販売はございません｡
※一般発売以降の販売では､座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます｡
※購入にあたり事前に会員登録等が必要な場合がございます｡詳細は各映画館HPにてご確認ください｡
■ご来場特典
来場者特典グッズとして、THIS IS MY ヒーロー目印チャーム＆オリジナルステッカーセット（コブクロステッカーB＆小渕ステッカー）をプレゼント
■映画館鑑賞マナーについて
※タオル、フラッグ、ブレスレット型LEDライトなど応援グッズの持ち込みは可能です。ぜひライブさながらにお楽しみください。ご使用の際は周りのお客様にも十分に配慮しトラブルにならないようお願いいたします。(他のお客様の鑑賞の妨げになるグッズのご使用は禁止といたします。)
※公式に販売しているもの以外の使用は禁止いたします。
※映画館でのマナーと鑑賞ルールに基づき、以下の事項は禁止とさせていただきます。 何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。
・立ち上がってのご鑑賞
・周りのお客様にご迷惑となるような発声を伴う声援
・購入された座席以外でのご鑑賞
■注意事項
※本作はブルーレイでの上映となります。
※コブクロ本人の登壇はございません。
※運営は各映画館での対応となりますので各会場のルールに従ってご参加ください。
※記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。
※場合によっては、拍手や声の発生などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。
※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。
※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。
※車椅子をご利用のお客様は通常座席でチケットご購入後に劇場までご連絡をお願いいたします。基本的には車いすスペースでのご鑑賞となりますが、車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。予めご了承ください。
※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。
※本作品は終映が19:00を過ぎる上映回となりますのでT・ジョイ梅田での上映は大阪府の条例により16歳未満の方で保護者同伴でない場合、ご入場いただけません。予めご了承ください。
※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
■『Starry Smile Story』堺東盤
・『KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ”YELL” FOR EACH ONE』会場
公演日程
2026年5月11日（月）大阪｜大阪城ホール
2026年5月20日（水）東京｜東京ガーデンシアター
※多くのお客様にお手にとっていただけるよう在庫を十分にご用意しております。万が一、予想を大きく上回るご購入により完売となった際は、オフィシャルSNS等にて告知いたします。
※開店前の待機等、近隣店舗様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。皆様のご協力をお願い申し上げます。
※当日の状況に応じて、ご購入枚数に制限を設けさせていただく場合がございます。
※「Starry Smile Story」は今後リリース予定の全国流通CDにも収録予定です。ジャケット写真は、「堺東盤」のみのオリジナルとなります。
【「Starry Smile Story」堺東盤 購入特典】
「Starry Smile Story」堺東盤1枚ご購入で、 “コブクロプレミアムスクラッチくじ”を1枚プレゼント！
▼スクラッチくじ景品
1等 サイン会 合計173名様
小渕健太郎 52名様／黒田俊介 96名様／コブクロ（小渕健太郎＆黒田俊介）25名様
2等 ハイタッチ会 300名様
3等 オリジナルクリアファイル 1500名様
4等 オリジナルステッカー ご購入者先着
1等・2等の方はスペシャルイベントにご招待！！
コブクロ メジャーデビュー25周年特別企画「ただいま！堺東スペシャルデー」
＜詳細＞
開催日：5月30日(土)13:00スタート予定
集合時間：5月30日(土)12:30
集合場所：Minaさかい（堺市市民交流広場）
▽詳細はこちら
https://wmg.jp/kobukuro/news/90757/
＜注意事項＞
※スクラッチくじは先着順となり、なくなり次第終了となります。
※スクラッチくじ付与は5月30日(土)までが対象となります。
※イベント会場までの交通費・宿泊費はお客様自身のご負担となります。またイベントが中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。
※サイン会は「Starry Smile Story」堺東盤のジャケットにサインいたします。
※都合によりイベントの内容変更や延期・中止がある場合がございます。予めご了承ください。
※あたりくじ・イベント参加券の転売行為は禁止です。発見した場合、当選は無効とさせていただきます。
【商品・イベントに関するお問い合わせ】
ワーナーミュージック･ジャパン カスタマー・サービス・センター
https://wmg.jp/inquiry.php
営業時間：10:00 〜 18:00（日祝日弊社休業日除く)
■映像作品『KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM』2026.6.24(水)Release
https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown
●収録楽曲(全形態共通収録)
“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR 2025年10月26日大阪公演 全曲 (約145分)
01 彼方へ
02 SNIFF OUT!
03 42.195km
04 願いの詩
05 Ring
06未来
07 大阪恋物語
08 陽だまりの道
09 同じ窓から見てた空
10 THIS IS MY HOMETOWN
11 雨粒と花火
12 おさかなにわ
13 LOVER’S SURF
14 この地球（ほし）の続きを
15 STAGE
16 Starry Smile Story
【発売形態】
・ファンサイト会員限定盤 Blu-ray 価格：9,800円＋税 品番：WPXL-60017
・ファンサイト会員限定盤 DVD(2枚組) 価格：8,800円＋税 品番：WPBL-60028/9
・通常盤 Blu-ray 価格：7,800円＋税 品番：WPXL-90366
・通常盤 DVD(2枚組) 価格：6,800円＋税 品番：WPBL-90705/6
【特典映像(全形態共通)】
“THIS IS MY HOMETOWN” TOUR Making Movie & BEST MC SELECTION
“THIS IS MY HOMETOWN” TOURのバックステージの模様を収めたメイキング映像と、TOUR全23公演から選び抜いた全公演分の厳選MC集映像！(約１時間10分予定)
「香川HOMETOWN DRIVE」
ツアーファイナルの地、四国での小渕のドライブの様子を収録した「香川HOMETOWN DRIVE」を特別収録！(約35分予定)
▽詳細はこちら
https://kobukuro.com/feature/kobukuro_thisismyhometown
◾️『GOLDEN LIVE BEST』
2026年4月29日（水）発売
https://kobukuro.com/feature/golden_live_best
▼「GOLDEN LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）
1.Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)
2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)
3.One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)
4.時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)
5.蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」)
6.Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 “One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」)
7.そばにいれるなら・・・ (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)
8.To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 “CALLING” FINAL」)
9.陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」)
10.ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)
11.蕾 (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)
12.STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」)
13.桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)
14.MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」)
15.メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 “ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」)
16.晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」)
17.RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)
18.ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」)
19.この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」)
20.どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 “5296” FINAL」)
Bonus track
1.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」)
2.あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 “GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」)
※曲順は変更となる可能性がございます。予めご了承下さい。
▼「SILVER LIVE BEST」収録楽曲（全形態共通収録）
SETLIST COMING SOON…!!!
▼発売形態
通常盤DVD（4枚組）品番：WPBL-90697/700
10,780円（税込）
・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）
・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）
・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」
通常盤BD（2枚組）品番：WPXL-90359/60
11,880円（税込）
・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）
・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）
・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」
ファンサイト会員限定盤DVD（4枚組）品番：WPBL-60024/27
18,700円（税込）
・GOLDEN LIVE BEST（DVD2枚組）
・SILVER LIVE BEST（DVD2枚組）
・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」
・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き
ファンサイト会員限定盤BD（2枚組）品番：WPXL-60015/16
19,800円（税込）
・GOLDEN LIVE BEST（Blu-ray）
・SILVER LIVE BEST（Blu-ray）
・特典映像「GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議」
・スペシャル限定グッズ「KOBUKURO ゴールドフィギュア」付き
▼通常盤予約
https://kobukuro.lnk.to/goldenlivebest
◾️＜KOBUKURO FAN SITE EXCLUSIVE LIVE 2026 Ａ “YELL” FOR EACH ONE＞
詳細：https://kobukuro.com/feature/osaka_tokyo2026
2026年5月11日（月）大阪城ホール
OPEN 17:30 / START 18:30
2026年5月20日（水）東京ガーデンシアター
OPEN 17:30 / START 18:30
■＜KOBUKURO LIVE TOUR 2026＞
https://kobukuro.com/feature/kobukuro_tour2026?_normalbrowse=1&oapp
2026年7月25日（土）26日（日）東京｜J:COMホール八王子
2026年7月31日（金） 8月1日（土）石川｜本多の森 北電ホール
2026年8月8日（土）9日（日）大阪｜フェニーチェ堺 大ホール（堺市民芸術文化ホール）
2026年8月15日（土）16日（日）福岡｜福岡サンパレス ホテル＆ホール
2026年8月22日（土）23日（日）宮城｜仙台サンプラザホール
2026年9月4日（金）5日（土）広島｜広島文化学園HBGホール
2026年9月15日（火）16日（水）愛知｜愛知県芸術劇場 大ホール
2026年9月24日（木）25日（金）香川｜レクザムホール 大ホール（香川県県民ホール）
2026年9月29日（火）30日（水）北海道｜札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年10月6日（火）7日（水）大阪｜大阪城ホール
2026年10月31日（土） 11月1日（日）神奈川｜ぴあアリーナMM
関連リンク
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