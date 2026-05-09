■＜コブクロ DVD&Blu-ray「KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS MY HOMETOWN” at ぴあアリーナMM」発売記念 先行上映会＞

■開演日時

2026年6月18日(木)18:30

※開場時間は映画館によって異なります｡

※コブクロ本人の登壇はありません。

■実施劇場

全国10劇場

北海道 ローソン・ユナイテッドシネマ 札幌

宮城 フォーラム仙台

東京 新宿バルト9

神奈川 横浜ブルク１３

埼玉 T・ジョイエミテラス所沢

千葉 T・ジョイ蘇我

愛知 109シネマズ名古屋

大阪 T・ジョイ梅田

京都 T・ジョイ京都

福岡 T・ジョイ博多

■チケット情報

価格:2,800円(税込/全席指定)

●ローソンチケットプレリクエスト先行（抽選）

受付URL :https://l-tike.com/kobukuro_thisismyhometown/

受付期間 :2026年5月9日(土)12:00〜5月24日 (日)23:59

当落発表 :2026年5月30日(土)12:00

支払期限 :2026年6月3日(水)23:00

決済方法:店頭入金･PayPay･楽天ペイ・クレジット決済・キャリア決済

※お一人様最大4枚までお申し込み可能です｡

※最大第3希望までお申し込みいただけます｡

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります｡

●ローソンチケット一般発売(先着)

受付URL :https://l-tike.com/kobukuro_thisismyhometown/

受付期間:2026年6月6日(土)12:00〜2026年6月16日(火) 22:00予約終了､23:00入金終了

決済方法:店頭入金･PayPay･楽天ペイ・クレジット決済・キャリア決済

※お一人様最大4枚までお申し込み可能です｡

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります｡

※一般発売以降の販売では､座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます｡

●映画館販売(先着)

2026年6月18日(木)0:00(=6月17日(水)24:00)〜

※各映画館インターネット販売。

※映画館によってはシステム上準備が整い次第の販売となり､0:00以降の販売となる場合がございます｡

※同日映画館OPEN時より映画館窓口でも販売｡(インターネット販売で完売になった場合窓口の販売はございません)

※プレリクエスト先行､一般発売にて完売となった場合､映画館での販売はございません｡

※一般発売以降の販売では､座席の種類により追加料金を頂戴する場合がございます｡

※購入にあたり事前に会員登録等が必要な場合がございます｡詳細は各映画館HPにてご確認ください｡

■ご来場特典

来場者特典グッズとして、THIS IS MY ヒーロー目印チャーム＆オリジナルステッカーセット（コブクロステッカーB＆小渕ステッカー）をプレゼント

■映画館鑑賞マナーについて

※タオル、フラッグ、ブレスレット型LEDライトなど応援グッズの持ち込みは可能です。ぜひライブさながらにお楽しみください。ご使用の際は周りのお客様にも十分に配慮しトラブルにならないようお願いいたします。(他のお客様の鑑賞の妨げになるグッズのご使用は禁止といたします。)

※公式に販売しているもの以外の使用は禁止いたします。

※映画館でのマナーと鑑賞ルールに基づき、以下の事項は禁止とさせていただきます。 何卒ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

・立ち上がってのご鑑賞

・周りのお客様にご迷惑となるような発声を伴う声援

・購入された座席以外でのご鑑賞

■注意事項

※本作はブルーレイでの上映となります。

※コブクロ本人の登壇はございません。

※運営は各映画館での対応となりますので各会場のルールに従ってご参加ください。

※記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※場合によっては、拍手や声の発生などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※チケットご購入後は、上映中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※車椅子をご利用のお客様は通常座席でチケットご購入後に劇場までご連絡をお願いいたします。基本的には車いすスペースでのご鑑賞となりますが、車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。予めご了承ください。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※本作品は終映が19:00を過ぎる上映回となりますのでT・ジョイ梅田での上映は大阪府の条例により16歳未満の方で保護者同伴でない場合、ご入場いただけません。予めご了承ください。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。