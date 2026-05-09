「東京六大学野球、早大−立大」（９日、神宮球場）

審判団がＮＰＢ・川上拓斗審判員の番号「２９」をヘルメットに刻んでゲームをさばいた。

川上審判員は４月１６日に神宮球場で行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた。その後、ＮＰＢは同３０日に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表。まだ意識は回復しておらず、治療が続いているという。

東京六大学では４月２５日からヘルメットの着用を推奨。その際、内藤事務局長は「審判はまだ義務化していない。六大学連盟としては球審でやっている方たちが、不安になって今後に影響したらいけないので」と説明。使用しているのは捕手用ヘルメットで「４サイズがある。購入して、いつでも使ってください、と。個人に判断は任せている」と使用は自由としている。

明大−慶大戦をさばいた溝内健介球審は「いち早く連盟の方で準備してくれたこともありましたし、率先して使わせてもらった」と明かした。審判歴１９年目にして初めての経験で「審判のところまで（球が）来るっていうのはアマチュアではあまりなかった」と話しながらも、「万が一の時にも安心という意味で（今後も）使ってみようかな」と語っていた。

プロ・アマを問わず、球界全体で広がっている川上審判員へのエール。それが行動として示された。