100円で良いんですか？大人買いしたくなる可愛さ！売り切れ必至のキャラグッズ
商品情報
商品名（左から）：ちいかわ ミニメッシュポーチ 2／ちいかわ ボールペン（黒）全4種
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：タテ8.5×ヨコ11cm／14.4cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4513750187403／4513750187229
ちいかわの大人気キャラクター「うさぎ」のグッズをセリアでGET！
ちいかわグッズって、見かけるとつい欲しくなってしまいますよね。
なんと、セリアのキャラクターグッズ売り場でも商品が展開されており、あまりの可愛さに思わず2点購入しちゃいました。
キャラクターショップではなかなか叶わない、セリアならではの手軽な価格設定が魅力的。詳しく見ていきましょう♪
大人買い待ったなし！セリアの『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』と『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』
まずこちらが『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』。小ぶりなサイズ感で、イヤホンや充電ケーブルなどの収納にぴったりです。
バッグの中でコード類が絡まってイライラする…なんてストレスも解消。細々したアイテムの定位置が決まるので、バッグの中がスッキリ整います。
さらに嬉しいのが、ボールチェーン付きなところ。バッグに付けて持ち歩けるので、可愛いチャーム感覚で使えます。
お気に入りのキーホルダーを追加して、自分らしくアレンジするのも楽しそうです。
そしてこちらが『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』。ペンの軸部分に描かれたイラストがとにかく可愛いんです。
しかも、見た目だけでなく書き心地もなめらか。仕事や勉強などの普段使いにも十分活躍してくれて、ペンを握るたびに気分が上がります。
今回はセリアの『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』と『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』をご紹介しました。
日常のふとした瞬間に癒やされる、心のサプリメントのようなアイテムたち。
プチプラなのでポーチとペンをセットで揃えたり、キャラクター違いで集めたりと、大人買いしたくなること間違いなしです。
売り切れ必至なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。