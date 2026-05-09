100円で良いんですか？大人買いしたくなる可愛さ！売り切れ必至のキャラグッズ

セリアで見つけた、ちいかわグッズが可愛すぎました♡今回ご紹介するのは、イヤホンやケーブル収納に便利なミニポーチと、毎日使いたくなる癒やし系デザインのボールペンです。どちらも実用性抜群で、思わず大人買いしたくなるアイテムたち。売り切れ必至のキャラグッズなので、この機会に要チェックです！

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商品情報

商品名（左から）：ちいかわ ミニメッシュポーチ 2／ちいかわ ボールペン（黒）全4種

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：タテ8.5×ヨコ11cm／14.4cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4513750187403／4513750187229

ちいかわの大人気キャラクター「うさぎ」のグッズをセリアでGET！

ちいかわグッズって、見かけるとつい欲しくなってしまいますよね。

なんと、セリアのキャラクターグッズ売り場でも商品が展開されており、あまりの可愛さに思わず2点購入しちゃいました。

キャラクターショップではなかなか叶わない、セリアならではの手軽な価格設定が魅力的。詳しく見ていきましょう♪

大人買い待ったなし！セリアの『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』と『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』

まずこちらが『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』。小ぶりなサイズ感で、イヤホンや充電ケーブルなどの収納にぴったりです。

バッグの中でコード類が絡まってイライラする…なんてストレスも解消。細々したアイテムの定位置が決まるので、バッグの中がスッキリ整います。

さらに嬉しいのが、ボールチェーン付きなところ。バッグに付けて持ち歩けるので、可愛いチャーム感覚で使えます。

お気に入りのキーホルダーを追加して、自分らしくアレンジするのも楽しそうです。

そしてこちらが『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』。ペンの軸部分に描かれたイラストがとにかく可愛いんです。

しかも、見た目だけでなく書き心地もなめらか。仕事や勉強などの普段使いにも十分活躍してくれて、ペンを握るたびに気分が上がります。

今回はセリアの『ちいかわ ミニメッシュポーチ 2』と『ちいかわ ボールペン（黒）全4種』をご紹介しました。

日常のふとした瞬間に癒やされる、心のサプリメントのようなアイテムたち。

プチプラなのでポーチとペンをセットで揃えたり、キャラクター違いで集めたりと、大人買いしたくなること間違いなしです。

売り切れ必至なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。