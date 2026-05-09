100均のクリーナーが有能！使い込んだらポイっと捨てられる！コスパ最強の便利グッズ

ダイソーで見つけた『キッチン重曹クリーナー』が、想像以上に便利でした！重曹入りの不織布クリーナーで、水だけでもしっかり泡立ち、頑固な油汚れをスッキリ落としてくれる優秀アイテム。エアフライヤーや五徳掃除にも使いやすく、汚れたらそのまま捨てられるのも魅力です。毎日の"ついで掃除"にもってこいですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キッチン重曹クリーナー

価格：￥110（税込）

内容量：26枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480613208

使い捨てできるクリーナーが想像以上に有能なんです！

キッチン掃除って、できればラクに済ませたいですよね。特に油汚れはベタベタしていて、掃除した後のスポンジまでギトギトになってしまうのが地味にストレス…。

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーで見つけた『キッチン重曹クリーナー』です。

このアイテムは、重曹が練り込まれた不織布タイプのクリーナー。

使い方はとても簡単で、水に濡らして軽く絞るだけ。すると自然に泡立ち、重曹の力で汚れを分解しながらしっかりかき取ってくれるんです。

狙った汚れを逃さない！ダイソーの『キッチン重曹クリーナー』

エアフライヤーの網掃除に使ってみたところ、隙間に入り込んだベタつき汚れまでしっかり絡め取り、驚くほどピカピカになりました。

クリーナーに程よい厚みがあるのもポイント。力を込めやすいので、フライパンや鍋に付いた頑固な油汚れもしっかり擦れます。

また、小判型で扱いやすく、グリルや五徳まわりの細かな掃除にもぴったりです。

ちなみに、カップについた茶渋汚れも試してみましたが、軽い汚れならしっかり落ちてくれて感動。洗剤なしでもここまで使えるなんて、かなり頼もしい存在です。

26枚入りなのでコスパもかなり優秀。食後の片付けついでに食器やキッチン周りを掃除して、そのままポイっと捨てられます。

汚れを溜めない習慣作りにも一役買ってくれるので、買って損はない便利グッズです。

今回はダイソーの『キッチン重曹クリーナー』をご紹介しました。

汚れがひどい場所を掃除すると、スポンジ自体が汚れてしまって、その後使うのがちょっと嫌になることも…

しかし、このクリーナーなら汚れたらそのままポイっと捨てられるので衛生的。メインで使っているスポンジを汚さずに済むのも嬉しいポイントです。

気になった方はぜひ、ダイソーのキッチン消耗品売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。