米CNN創設者テッド・ターナー氏が死去した。1991年から2001年にかけて女優のジェーン・フォンダと結婚していたことでも知られるターナー氏が6日、2018年に診断されていたレビー小体型認知症との闘病生活の末、87歳で亡くなったことがターナー・エンタープライゼズ社から発表された。



【写真】情熱的な熱い抱擁を見せる大女優とニュースの革命家

1963年、25歳の時に父の広告会社を継ぎ、1970年にテレビ事業へと進出。1980年に世界初の24時間ニュース専門チャンネルCNNを立ち上げた。MLBのアトランタ・ブレーブスやNBAのアトランタ・ホークスを買収したほか、慈善活動にも力を入れており、1997年には国連に10億ドル（約1570億円）の寄付を宣言、翌年には国連財団を設立した。



また、200万エーカーを超える土地を所有、アメリカで3番目の地主となっていたほか、ヨット愛好家としても知られ、1977年にはアメリカスカップで優勝、1993年にはアメリカスカップの殿堂入りを果たすほどの実力の持ち主でもあった。



プロレス愛好家としも知られ、狂乱の貴公子と呼ばれたリック・フレアーもインスタグラムに2ショット写真をアップし、「一緒に過ごした思い出に残る時間をありがとう」としのんだ。



ともに3度目の結婚だった元妻のジェーンは、インスタグラムに長文とともにハグする2ショットをアップ。「彼はハンサムで、ロマンチック」「頭が良く、ユーモアのセンスがあった」と振り返った。そして「テッド・ターナーのおかげで、自分を信じることができた。 彼は私に自信を与えてくれた」と感謝した。さらに「テッドを心から愛していた」と吐露していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）