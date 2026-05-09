新設定のエントリーモデルとは？

トヨタの主力ミニバン「ノア」が、この春さらに商品力を高めました。2026年5月6日に発売された一部改良モデルでは、環境性能や快適性の向上に加え、新グレードの追加も実施されています。

ファミリー層を中心に高い人気を誇るノアですが、今回の改良によって、これまで以上に幅広いユーザーに向けたラインナップへと進化しました。

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なかでも最も安価なエントリーグレードは、価格を抑えながらも、現代のミニバンに求められる装備をしっかり備えていることから、コストパフォーマンス重視のユーザーの関心を集めています。

ノアは2001年に誕生したミドルサイズミニバンで、姉妹車である「ヴォクシー」とともに販売されてきました。両モデルは基本構造を共有しながらも、デザイン面で性格を分けている点が特徴です。

ノアは比較的落ち着いた印象を持つスタイルが与えられており、一方のヴォクシーは存在感の強いフロントフェイスを採用しています。

現行モデルは2022年1月に登場した4代目です。先代から約8年ぶりとなるフルモデルチェンジとなったこのモデルでは、すべてのグレードが3ナンバーサイズへ変更され、室内空間や快適性、安全性能などが大きく進化しました。

現行モデル登場から5年目に実施された今回の改良で大きなポイントとなったのが、ウェルキャブ仕様を除く全車でハイブリッド車へ一本化されたことです。

トヨタはカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速しており、その方針がノアにも反映された形です。

また、新たに「S-X」グレードが追加され、従来のエントリーグレードとは異なるスポーティなエアロデザインが採用されました。

外観では、プロジェクター式LEDヘッドランプやLEDターンランプ、LEDクリアランスランプを装備したことで、フロントまわりの印象がより洗練されています。

さらにフロントグリルのメッキ部分も見直され、メッキモールとボディ同色パーツの組み合わせによって、上質感を高めています。

内装についても変更が加えられました。S-Xグレードを除く仕様では、シフトノブ周辺やウインドウスイッチまわりにピアノブラック塗装を採用し、質感を向上させています。

また、車内の静粛性にも配慮され、防音材を効果的に配置することで走行中のノイズ低減を図っています。加えて、サスペンションの減衰力も最適化され、乗り心地の改善も実施されました。

そんな改良モデルのなかで、もっとも価格を抑えた仕様が「S-X 2WD」です。乗車定員は7人乗りと8人乗りが設定されており、ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mm、ホイールベースは2850mmとなっています。

エントリーモデルでありながら、外観はエアロ仕様となっている点が特徴で、従来のシンプルなXグレードとは異なる存在感を演出しています。

足元には16インチスチールホイールと樹脂製フルキャップを装着。ボディカラーは、新色の「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を含む4色が用意されました。

インテリアカラーはダークグレーで統一され、シート表皮にはファブリック素材を採用しています。

7人乗り仕様では、セカンドシートにキャプテンシートを装備し、折りたたみ式サイドテーブルやアームレストも備えています。

一方で、価格を抑えるための装備差もあります。ステアリングホイールはウレタン仕様で、パワースライドドアは助手席側のみ標準装備となります。

ただし、両側パワースライドドアはオプション設定されているため、必要に応じて選択可能です。

装備面では、マルチインフォメーションディスプレイが従来の4.2インチから7インチへ大型化されたことも見逃せません。視認性が向上し、日常使用での利便性も高められています。

安全性能については、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備しています。

パワートレインには1.8リッターハイブリッドシステムを採用し、駆動方式はFF（2WD）です。WLTCモード燃費は23.8km／Lを達成しており、ノアのラインナップのなかでも最も優れた燃費性能を誇ります。

価格（消費税込み）は326万1500円です。最上級グレードとなる「S-Z E-Four」は430万9800円で、その差額は104万8300円となっています。

価格を抑えながらも、ハイブリッド専用車としての高い燃費性能や充実した安全装備を備えるS-X 2WDは、今回の改良でより魅力的な選択肢になったといえそうです。