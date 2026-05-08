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【意外と知らない】日本のアイドル「CUTIE STREET」が韓国でバズる理由。K-POPにはない“未完成の魅力”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくんが「【一体なぜ】いま、韓国で日本の「CUTIE STREET」が異常な人気？！「K-POPには無い“この魅力”」に韓国人が惚れた4つの理由」を公開した。動画では、日本のアイドルグループ「CUTIE STREET」が韓国で異例の人気を誇る背景について、K-POPとの違いや綿密な戦略の視点から、その4つの理由を紐解いている。



韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に出演し、YouTubeでのパフォーマンス動画が760万回再生を超えるなど、現地で「完全な異常事態」とも言えるブームを巻き起こしているCUTIE STREET。パクくんはその理由の1つ目として、「K-POPと真逆だった」点を挙げる。現在のK-POPが平均身長の高さや圧倒的なダンススキルなど「完成度の競争」を追求する一方、CUTIE STREETは「カップケーキみたいな可愛い存在」として親しみやすさを提示した。パクくんは、この「未完成でも愛される」という日本のアイドル文化が、現地のファンに新鮮な魅力として刺さったと解説する。



2つ目の理由は、「アイドルの定義を思い出させた」ことである。K-POPが世界市場を意識して英語の歌詞を増やす中、彼女たちは「可愛い、楽しい」というシンプルな癒やしを提供した。さらに3つ目の理由として「韓国に本気で向き合った」姿勢を指摘する。初来韓のステージで韓国語での歌唱に挑戦しただけでなく、歌詞の「戦国時代」を「ギリシャ神話」へ、「すっぴん」を現地の若者言葉である「センオル」へ変換するなど、徹底的なローカライズを行った。パクくんは「頑張っている感が必死に伝わる」と語り、そのひたむきさが韓国人の応援したいというスイッチを入れたと分析する。



4つ目の理由は、アニメやTikTokの普及によって、韓国で日本の音楽を受け入れる「バズる基盤が全部整っていた」ことだという。



CUTIE STREETの大ヒットは、偶然の産物ではなく、市場分析と日本特有の「カワイイ」を武器にした結果である。日本の音楽や文化が、独自性を保ったまま外の世界で通用することを証明した重要な事例と言える。