年収400万円の“投資初心者”に「成長投資枠」は不要？ 月3万円なら「つみたて投資枠」がいいですか？“年収300万～500万円”の平均投資額は「82.8万円」!? 初心者の基本戦略とは

データで判明した年収300万～500万円のリアル

毎月コツコツためるつみたて投資枠を利用している人は多そうですが、成長投資枠まで活用している人はどの程度いるのでしょうか。日本証券業協会の「新NISA開始後の利用動向に関する調査」（2025年）の結果から、実態を紹介します。

まず、年収300万～500万円未満の層における新NISA利用率は26.5％であり、約4人に1人が新NISAを活用中です。また、2025年に新NISAで金融商品を購入した人のうち、成長投資枠の利用者は76.3％と、多くの人が成長投資枠でも購入していることが分かります。

同調査によると、年収300万～500万円層の成長投資枠での平均投資額は82万8000円です。一見すると「そんなに大金を投じているの？」と驚くかもしれませんが、その内訳は極端に分かれています。

10万円未満と回答した人が23.6％と最も多く、10万～20万円は12.3％、20万～50万円は18.2％と、約半数の人は「年間50万円以下」の範囲で慎重に運用しています。

一方、240万円（満額）を投資した人は13.4％もいます。これまでの預貯金を一気にNISA口座へ移したと思われる「満額利用派」も一定数存在し、平均値を押し上げているようです。

また、成長投資枠の購入銘柄数は平均2.9銘柄ですが、「1銘柄のみ」という人が31.7％と最多です。まずは自分が応援したい、あるいは信頼できる1つの投資先から始めている人が、実際には多いことが分かります。



年収400万円・投資初心者の新NISA活用ポイント

成長投資枠とつみたて投資枠の利用目的を比較すると、成長投資枠もつみたて投資枠も「将来・老後の生活資金」の割合が最も高いですが、成長投資枠はつみたて投資枠よりも「資産形成自体が目的」「物価上昇（インフレ）対策」という理由が多いのが特徴です。

続いて、年収400万円の投資初心者が新NISAをうまく活用するためのポイントを紹介します。



初心者の基本戦略は「つみたて投資枠」で月3万円

「将来の備え」を主な目的とする場合、まずは「つみたて投資枠」でのインデックス投資を軸にするのがおすすめです。「月3万円」程度の積立を安定して継続することを目指しましょう。3万円という金額は、家計を圧迫し過ぎず、かつ資産形成の効果を実感しやすいラインです。

投資額は1年間で36万円となりますが、「全世界株式（オール・カントリー）」や「米国株式（S&P500）」などの投資信託に回し続けるだけで、10年後、20年後には複利の力によって、老後資金の助けとなる1000万円単位の資産形成も見込めます。

「老後資金」など未来のための資産と位置づけ、一度設定したら「暴落時でも放置して育てる」のが鉄則です。



成長投資枠は「余裕ができたら」のスポット利用で十分

つみたて投資枠は毎月コツコツ積み立てていく投資方法ですが、成長投資枠は「自分の好きなタイミングで、1株単位からスポット購入ができる」という柔軟性があります。

「無理に埋める枠」ではなく、「家計に余力があるときだけ、プラスアルファの恩恵を受け取るための枠」として位置づけるようにします。例えば、「ボーナスが入った月」「節約して余剰金が出た月」など、余剰資金ができた際に活用するのがいいでしょう。

急な出費が必要になったタイミングで株価が暴落していると、マイナスになってしまう可能性もあります。これからの出費なども予測しながら、計画的に運用してください。



自分に合った「投資の比率」を見つけよう

年収400万円・投資初心者の場合、「つみたて投資枠で月3万円」をベースにしつつ、「成長投資枠」は家計に余力があるときだけ数万円単位で活用するというスタイルが、家計の安定と投資の継続を両立させやすい方法です。

将来の資産形成を担う「つみたて」と、生活を豊かにする「成長投資枠」の2つを使い分けることで、無理のない「持続可能な投資習慣」が築けます。

まずは現在の家計を見つめ直し、自分にとって「無理のない投資額」と、「気になる投資先」を見つけることから始めてみてください。



出典

日本証券業協会 新NISA開始後の利用動向に関する調査（2025年）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー