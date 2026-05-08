9日（土）は、九州から関東は広く晴れますが、北日本は天気が崩れるでしょう。北海道は雪の降るところもありそうです。

【CGを見る】週間天気予報

【寒気流入で北海道は雪も 東北は暴風に警戒】

上空に寒気を伴った低気圧の影響で、北日本では雨や雪が降るでしょう。東北の雨は午前中にはやみますが、北海道は夕方ごろまで傘の出番となりそうです。山沿いを中心に雪が降り、北見など一部の市街地でもみぞれや雪となるでしょう。車の運転にはご注意ください。また、東北では風が強まり、警報級の暴風となるところもあるでしょう。

【沖縄は傘の手放せない天気 九州から関東は晴天】

梅雨入りしている沖縄は、断続的に雨や雷雨となるでしょう。局地的に傘をさしても濡れるような激しい降り方になりそうです。落雷や突風にもご注意ください。一方、九州から関東は高気圧に覆われ、各地で晴れるでしょう。

【朝の冷え込み強まる 日中との気温差に注意】

朝の気温は前日に比べて低く、西日本では平年を下回る冷え込みとなるでしょう。日中は、晴れる九州から関東では25℃近くまで上がり、汗ばむ陽気になりそうです。朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。一方、寒気の影響を受ける北陸や東北では、前日よりかなり低い気温になりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路:11℃

青森 :15℃ 盛岡:15℃

仙台 :19℃ 新潟:18℃

長野 :19℃ 金沢:19℃

名古屋:23℃ 東京:25℃

大阪 :23℃ 岡山:24℃

広島 :23℃ 松江:22℃

高知 :25℃ 福岡:22℃

鹿児島:24℃ 那覇:20℃

【日曜は天気回復 北海道は気温急上昇】

10日（日）は沖縄を除いた各地で天気が回復し、穏やかに晴れるところが多いでしょう。札幌は気温が上がり、一気に暖かくなりそうです。気温差で体調を崩さないようご注意ください。