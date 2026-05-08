ヒルトン広島にて、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の世界を五感で楽しむスイーツビュッフェを開催。

2025年サンリオキャラクター大賞1位の「ポムポムプリン」が、25種類以上のスイーツ＆セイボリーで表現された「Lazy Summer Beach Day with POMPOMPURIN」が実施されます☆

ヒルトン広島「モザイク」 サンリオ「ポムポムプリン」スイーツビュッフェ「Lazy Summer Beach Day with POMPOMPURIN」

料金： 大人4,500円(税・サ込)／子供（4〜12歳）2,250円(税・サ込)

予約期間：2026年5月8 日（金）〜9月5日（土）

開催期間： 2026年6月6日（土）〜9月6日（日）の土曜日・日曜日・祝日 ※7月24日（金）以降は金曜日も開催

開催時間： 15:00〜17:00 （LO：16:45）

開催場所：ヒルトン広島 6階 オールデイダイニング「モザイク」

電話：082-243-2700（代表）

オンライン予約：https://hiroshima.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/mozaik-sweetsbuffet-summer

ヒルトン広島6階 オールデイダイニング「モザイク」にて「ポムポムプリン」をテーマにしたスイーツビュッフェを開催。

2026年に30周年を迎え、2025年の「2025年サンリオキャラクター大賞」にて第1位を獲得した「ポムポムプリン」の魅力を余すところなく表現する特別なビュッフェです。

お昼寝が得意な「ポムポムプリン」が夏のビーチでのんびり過ごす様子「Lazy Summer Beach Day with POMPOMPURIN」をテーマに、ストーリー性豊かなメニューと空間演出が展開されます。

ビュッフェでは、ヒルトン広島のペストリーチームが手がける25種類以上のスイーツやセイボリー、さらにオリジナルドリンクを通じて、世代を超えて愛され続ける「ポムポムプリン」の世界観を愛らしく演出。

大好物のママが作ったプリンを彷彿させる「プリンの大好物♡ママの特製プリン」をはじめ、ふにゃふにゃ食感を表現したスイーツや、「ミント」や「スコーン」など“チームプリン”のお友だちたちも愛らしい一皿としてラインナップされます。

ライブステーションでは、懐かしい味わいのプリンが目の前で切り分けて提供されるほか、「ポムポムプリン」のマシュマロがあしらわれたプリン色のドリンクも登場。

レストラン入り口にはフォトジェニックな撮影スポットが設置され、まるで「ポムポムプリン」の世界に入り込んだような没入体験が楽しめます。

さらにビュッフェを利用された方全員に、記念のオリジナルステッカーをプレゼント。

スイーツは全20種類で、ハイライトは「ポムポムプリン」が海に浮かぶ姿を表現したプリンフレーバーのショートケーキです。

そのほかにも浮き輪にはまった姿を軽やかなスフレチーズケーキで表現した一品や、サーフィンを楽しむ姿を思わせる爽やかな酸味のムースケーキもラインナップ。

大人の味わいを奏でるダークチョコレートのガナッシュ入りマカロン、「ポムポムプリン」のお父さんをイメージしたグラスデザートなど、夏にぴったりのスイーツが勢ぞろいします☆

のんびりプリンのカスタードショート

「のんびりプリンのカスタードショート」は、プリン風味に仕上げたショートケーキ。

カスタードクリームにキャラメルの香ばしさを重ねたスイーツです。

浮き輪に見立てた生クリームを周りに飾った「おっちょこプリンのふわふわ浮き輪」

爽やかに仕立てた軽やかな食感のスフレチーズケーキです。

波乗りプリンのビッグウェーブ

夏らしい、爽快な「波乗りプリンのビッグウェーブ」

アーモンド風味のスポンジに、 パッションフルーツとミルクチョコレートムース、ラズベリージュレを重ねています。

プリンの大好物♡ママの特製プリン

キャラメルソースと生クリームを添えて提供される「プリンの大好物♡ママの特製プリン」

ライブステーションにて目の前で切り分けられる、懐かしい味わいのプリンです。

写真左から）お気に入りのベレー帽／パパの眼鏡メロンゼリー／バニラのお気に入り？！

ヘーゼルナッツクリームをあしらい、『ポムポムプリン』のトレードマークであるベレー帽を思わせるマンゴーパンナコッタ「お気に入りのベレー帽」が登場。

「ポムポムプリン」のパパが愛用する眼鏡型チョコレートを飾った、涼やかなメロンとエルダーフラワーフレーバーのゼリー「パパの眼鏡メロンゼリー」も登場します。

お友だち「バニラ」をイメージしたほんのり塩味を効かせた優しい甘さのバニラムース「バニラのお気に入り？！」も必見です。

写真上から）ぷかぷかプリンのダークチョコマカロン／スコーンのしっぽ

海に浮かぶ「ポムポムプリン」柄が愛らしい、ダークチョコレートのガナッシュをサンドした大人の味わいのマカロン「ぷかぷかプリンのダークチョコマカロン」

「スコーンのしっぽ」は、お友だち「スコーン」のしっぽをイメージした、ビターなチョコレートチップを練りこんだ香ばしいスコーンです。

セイボリー

メニュー名：写真左上から）：

・ポテトフライ コンソメパウダー

・カレーパウダーチキンサンドウィッチ

・フラワーサラダ ココナッツミントドレッシング

・パイバイト ツナホイップマヨネーズ

・ペンネグラタン カルボナーラ風味

・イエローチキンポップコーン ハニーマスタードソース

・ボロネーゼオムライス

・ココナッツホイップコーンスープ

「ポムポムプリン」のビュッフェで提供されるセイボリーは全8種類。

夏の暑さの中でも食欲をそそる味わいをベースに、素材や色合い、形を通じて「ポムポムプリン」の世界観が表現されます。

ふんわり卵に深みのあるボロネーゼソースを合わせたオムライスや、濃厚カルボナーラ仕立てのペンネグラタン、程良い辛味と旨味がクセになるカレーフレーバーのチキンサンドウィッチなど、バリエーション豊かなメニューをラインナップ。

さらに、濃厚な甘さのココナッツに爽やかなミントを添えた、彩り豊かな花が印象的なサラダも登場します。

どの一皿も「ポムポムプリン」の世界に浸れる、遊び心あふれるメニューです☆

別料金：サマーポムポムラテ

価格：1,850円(税・サ込)

追加料金を支払うことで楽しめる、見つめてくる「ポムポムプリン」のマシュマロが愛らしい「サマーポムポムラテ」

キャラメルソースとバターミルクを組み合わせ、プリンフレーバーに仕上られたオリジナルドリンクです。

ドリンクを注文された方には、特典としてオリジナルの「ポムポムプリン」クリアファイルがプレゼントされます。

2025年サンリオキャラクター大賞1位の人気キャラクターを、25種類以上のスイーツ＆セイボリーで表現したビュッフェ。

ヒルトン広島6階、オールダイニング「モザイク」 にて 2026年6月6日より提供される「Lazy Summer Beach Day with POMPOMPURIN」の紹介でした☆

※食材の仕入れ状況により内容が変更となる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 25種類以上のスイーツ＆セイボリーで表現！ヒルトン広島 サンリオ「ポムポムプリン」スイーツビュッフェ appeared first on Dtimes.