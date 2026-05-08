ビーケー・ジャパンは、5月8日から、4種のきのこと直火焼きの100％ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた「マッシュルームアグリーバーガー」を期間限定で発売する。

バーガーキングの期間限定商品において大ヒット商品となった「マッシュルーム」シリーズの最新作として、直火焼きの100％ビーフパティを、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」で使用している、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた「マッシュルームアグリーバーガー」が期間限定で新登場する。



「マッシュルームアグリーバーガー」

「マッシュルームアグリーバーガー」は、4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”で、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティ、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこ、フレッシュなレタス、トマト、オニオンをサンド。サワークリームとオニオンペースト、さらにオレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた。4種のきのことクラフトバンズの食感がクセになる、食べ応え抜群の本格バーガーとなっている。



「4種チーズのクラフトバンズ」

「マッシュルームアグリーバーガー」で使用している“4種チーズのクラフトバンズ”は、発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズ、マイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げている。手作業が多く、通常のバンズに比べ1／3程度の数量しか生産できない。

バーガーキングの「マッシュルーム」シリーズファンの人々も、きのこ好きの人々も、大ヒット商品の「マッシュルーム」シリーズの最新作「マッシュルームアグリーバーガー」をぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

よりおいしいバーガーを届けるため、長い時間をかけ何度も改良を重ねたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を開発した。発酵前のパン生地にゴーダチーズ、エグモントチーズ、モッツァレラチーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げた。“4種チーズのクラフトバンズ”は手作業が多く、通常のバンズに比べ1／3程度の数量しか生産できないという。

［小売価格］

マッシュルームアグリーバーガー：単品 1090円／セット 1390円

チーズアグリーバーガー：単品 940円／セット 1240円

ダブルチーズアグリーバーガー：単品 1340円／セット 1640円

トリプルチーズアグリーバーガー：単品 1740円／セット 2040円

（すべて税込）

［発売日］5月8日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp