Ｒｅｂａｓｅ <5138> [東証Ｇ] が5月8日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の7100万円→9900万円(前の期は4億9100万円)に39.4％上方修正し、減益率が85.5％減→79.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の400万円→3200万円(前年同期は2億7700万円)に8.0倍増額し、減益率が98.6％減→88.4％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高については、概ね前回予想通りとなる見込みです。各段階利益については、ソフトウェア開発の効率化をはじめとした各種施策を推進した結果、売上原価・販売費及び一般管理費が想定を下回り、前回予想を上回る見込みとなりました。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、今後様々な要因により実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。