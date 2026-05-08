『MAO』第6話「あの日の記憶」 あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第6話「あの日の記憶」のあらすじと先行カットが公開された。また「高橋留美子 原作・原案 × サンライズブランド作品フェア 〜私たちは、明日につながっていく。〜」が5月8日（金）正午より通販が開始される。
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
このたび、5月9日（土）放送、第6話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第6話「あの日の記憶」あらすじ＞
菜花は摩緒と乙弥に、100年後の世界から来たと打ち明けるが信じてもらえない。現代に戻った菜花は、摩緒にもらった解毒剤を飲み、8年前の事故の日を思い出す。疑問を抱いた菜花は摩緒に会うため大正時代に向かう…。
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
また、「サンライズワールド」6店舗にて開催中の、高橋留美子が原作・原案を手掛けるサンライズブランドのアニメ作品を特集したフェア『TV アニメMAO』放送記念「高橋留美子 原作･原案 × サンライズブランド作品フェア 〜私たちは、明日につながっていく。〜」の商品が、5月8日（金）正午よりA-on STOREにて通販が開始される。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ ”呪い” に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。この度、『MAO』が犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化。TV アニメは、毎週土曜23時45分から放送中だ。
＜第6話「あの日の記憶」あらすじ＞
菜花は摩緒と乙弥に、100年後の世界から来たと打ち明けるが信じてもらえない。現代に戻った菜花は、摩緒にもらった解毒剤を飲み、8年前の事故の日を思い出す。疑問を抱いた菜花は摩緒に会うため大正時代に向かう…。
＞＞＞第6話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
また、「サンライズワールド」6店舗にて開催中の、高橋留美子が原作・原案を手掛けるサンライズブランドのアニメ作品を特集したフェア『TV アニメMAO』放送記念「高橋留美子 原作･原案 × サンライズブランド作品フェア 〜私たちは、明日につながっていく。〜」の商品が、5月8日（金）正午よりA-on STOREにて通販が開始される。
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
（C）高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
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