ユーザーロカに物色人気集中、７～３月期営業２４％増益で大幅増配・株主優待・自社株消却と材料盛り沢山

ユーザーローカル<3984.T>に物色人気集中。カイ気配スタートとなり上昇転換したばかりの５日移動平均線から一気に上放れる形となっている。ビッグデータ解析やＡＩ技術を使った業務支援ツールを提供しており、企業や地方自治体などのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資ニーズを取り込み大幅増収増益路線をひた走っている。



７日取引終了後に発表した２６年６月期第３四半期（２５年７月～２６年３月）決算は営業利益が前年同期比２４％増の１８億８９００万円と大幅な伸びを確保した。そうしたなか、今期年間配当を従来計画の２０円から２４円に４円増額、前期実績からは１０円の大幅増配となる。また、併せて株主優待制度を導入も発表した。毎年６月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に、一律３０００円分のデジタルギフトを贈呈するというもの。更に、１０万株の自社株を消却することも開示しており、これらが足もとの株価を強く刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS