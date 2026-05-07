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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【子育て成功例】小学生の頃は30分しか勉強しなかった子が、中３で自分から計画できるようになるまで」と題した動画を公開。子どもが自ら勉強計画を立て、成績アップを果たすための親の具体的なサポート術について解説した。



動画の冒頭で道山氏は、勉強の計画が立てられない子どもに対して、親がどのようにサポートしていくべきかという悩みに言及。適切な対応によって、最終的には子どもが自ら計画を立て、成績を上げられると語る。その実例として、家での学習時間が30分程度で、気が向いた時にしか勉強しなかった田村さんの事例を紹介。社会のテストが36点（学年順位49位）だったという状態から、プログラム参加後は自ら計画表を記入して勉強を進められるようになり、社会の点数が64点（学年順位38位）に大きく向上したという。



この劇的な変化をもたらした背景として、道山氏は親が行った「3つのサポート」を提示した。



1つ目のサポートは「過干渉にならないよう意識した」ことである。あれこれと指示を出す過干渉は子どものストレスとなり、余計に勉強しなくなると指摘し、小学生のうちは「宿題さえやればOK」と見守る姿勢に切り替えたという。2つ目は「子どもの興味に合わせた学習」であり、単語カードに興味を示したタイミングで漢字を書いて覚えさせるなど、無理強いしないアプローチを取り入れた。3つ目は「計画表を一緒に作成した」ことである。最初は親子で一緒に計画を立てることでやり方を覚えさせ、徐々に子ども一人で立てられるように導いたと解説した。



動画の終盤、道山氏は子どもが自ら動き出す理由について、「過干渉をやめることで子どもの自主性が伸びていく」と説明。また、興味のあることから始めることで「できた」という成功体験が積み重なり、自信に繋がると語った。最後に「見守る姿勢が伝わると愛情バロメータが上がり、自ら挑戦する気力が湧いてくる」と述べ、親が子どもを信頼し見守ることこそが、自主性を引き出す最大の力になると結論付けた。