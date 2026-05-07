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100均グッズで解決！引っ越し後のキッチンがたった2時間で激変

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「お片付けコンシェルジュいつぼチャンネル」が「#99 【引越し片付け】料理するたびイライラ...使いにくいキッチン激変！！アフター大公開」を公開した。動画では、お片付けコンシェルジュの伊坪美和さんが、引っ越し後1週間が経過した散らかったキッチンをたった2時間で使いやすく改造する様子を紹介している。



伊坪さんは、100円ショップの収納アイテムを駆使してキッチンの各所を整理していく。吊り戸棚では「ネームバスケット」を使用し、お弁当箱や製菓グッズを分類。シンク下の引き出しも同様のバスケットを用いて、掃除用具や洗剤を立てて収納し、「上から見て全部わかる」状態に整えられている。引き出し収納の使い方の基本として「重ねない」ことを挙げ、立てて一目で把握できる重要性を説明している。



また、引き出しがないタイプのコンロ下収納では、イノマタ化学の仕切りトレーを活用し、カトラリーや調理器具を整理。隙間なく収まった様子を「シンデレラフィット」と表現し、依頼者のご主人も驚きの声を上げた。さらに、キッチンの引き出し下段には子供の身長に合わせて使用頻度の高い食器を配置し、配膳のお手伝いがしやすい動線を確保する工夫も施されている。



プロならではの視点で無駄なく整えられた収納術は、日々の家事ストレスを軽減するヒントに溢れている。引っ越し後の片付けや、キッチンの使い勝手に悩んでいる人は、動画を参考にしてみてはいかがだろうか。