怒髪天×ドンデコルテ共演決定 「泣ける」と話題のマクドナルドCMきっかけに実現
ロックバンド・怒髪天とお笑いコンビ・ドンデコルテが、9月29日に大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催される『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-Vol.10』に出演することが決定した。記念すべき10回目の開催で、2組による“念願の初共演”が実現する。
【動画】「泣ける」と話題！ドンデコルテ・渡辺銀次が出演するマクドナルドWEB CM
『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-』は、ロックバンドとお笑い芸人による2マン形式のイベントとして2023年にスタート。これまでに、ゲスの極み乙女×さらば青春の光、04 Limited Sazabys×四千頭身、Base Ball Bear×ダウ90000、くるり×空気階段など、ジャンルを超えた組み合わせで話題を集めてきた。
今年4月に、ドンデコルテの渡辺銀次が怒髪天の「オトナノススメ」を熱唱するマクドナルドのWEB CMが公開されると、その内容が「泣ける」と話題に。Xでは、怒髪天の増子直純と渡辺による「渡辺銀次さん サイコー！な歌を有難うございます。いつか一緒に歌いたいですね」「なんということでしょう。恐縮です」といったやりとりも交わされ、2組の共演を望む声が相次いでいた。
チケットのオフィシャル先行抽選受付がスタートしており、一般発売は8月29日午前10時からとなる。
■『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-Vol.10』
日時：9月29日（火） 午後6時開場／午後7時開演
会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA
出演者：怒髪天／ドンデコルテ
【動画】「泣ける」と話題！ドンデコルテ・渡辺銀次が出演するマクドナルドWEB CM
『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-』は、ロックバンドとお笑い芸人による2マン形式のイベントとして2023年にスタート。これまでに、ゲスの極み乙女×さらば青春の光、04 Limited Sazabys×四千頭身、Base Ball Bear×ダウ90000、くるり×空気階段など、ジャンルを超えた組み合わせで話題を集めてきた。
チケットのオフィシャル先行抽選受付がスタートしており、一般発売は8月29日午前10時からとなる。
■『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-Vol.10』
日時：9月29日（火） 午後6時開場／午後7時開演
会場：大阪・GORILLA HALL OSAKA
出演者：怒髪天／ドンデコルテ