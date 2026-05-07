TWICEコラボのアフヌン「キャンディー・ドリーム」JWマリオット・ホテル東京で限定提供
【女子旅プレス＝2026/05/07】JWマリオット・ホテル東京では、韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）とのコラボレーションによる期間限定アフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」を、2026年6月1日（月）〜7月31日（金）まで30階JWラウンジにて提供する。
【写真】「キャンディー・ドリーム」提供メニュー
TWICEの象徴的なパステルカラーを取り入れた世界観で、心ときめくビジュアルが特徴の特別なアフタヌーンティーが、夏の2か月限定で登場。「二度感動を与える」というTWICEのコンセプトから着想を得て、見た目の可愛らしさだけでなく、ホテルメイドの繊細な味わいまで“二度楽しめる”体験を提供する。
スイーツやセイボリーは、TWICEの象徴的なライトスティック「キャンディボング（Candy Bong）」のパステルカラーや透き通る質感をイメージ。白桃や苺の香りが広がるスイーツ5品や、ピンクのブレッドを使ったセイボリー4品、加えてスコーン＆ウェルカムドリンクが揃う。スコーンは愛らしいピンクのハート型で焼き上げられ、TWICEのロゴ入りチョコレートをあしらったマラサダと共に提供。さらに、始まりを彩るウェルカムドリンクは、ビーツやココナッツミルクをブレンドした淡いピンク色の特製モクテル。最初の一口目から、可憐な世界観に浸ることができる。
今回のアフタヌーンティーを利用すると、数量限定のオリジナルコースターが先着順でプレゼントされる。さらに、TWICEメンバーのサイン入りトートバッグを含む限定アイテムが抽選で貰える企画にも参加可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
時間：12:00~ / 12:30~ / 13:00~ / 15:00~ / 15:30〜
会場：JWマリオット・ホテル東京30階 JWラウンジ
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【写真】「キャンディー・ドリーム」提供メニュー
◆TWICEとのコラボアフヌンが限定登場
TWICEの象徴的なパステルカラーを取り入れた世界観で、心ときめくビジュアルが特徴の特別なアフタヌーンティーが、夏の2か月限定で登場。「二度感動を与える」というTWICEのコンセプトから着想を得て、見た目の可愛らしさだけでなく、ホテルメイドの繊細な味わいまで“二度楽しめる”体験を提供する。
◆キュートで本格的なスイーツ＆セイボリー
スイーツやセイボリーは、TWICEの象徴的なライトスティック「キャンディボング（Candy Bong）」のパステルカラーや透き通る質感をイメージ。白桃や苺の香りが広がるスイーツ5品や、ピンクのブレッドを使ったセイボリー4品、加えてスコーン＆ウェルカムドリンクが揃う。スコーンは愛らしいピンクのハート型で焼き上げられ、TWICEのロゴ入りチョコレートをあしらったマラサダと共に提供。さらに、始まりを彩るウェルカムドリンクは、ビーツやココナッツミルクをブレンドした淡いピンク色の特製モクテル。最初の一口目から、可憐な世界観に浸ることができる。
◆オリジナルコースターの先着特典付き
今回のアフタヌーンティーを利用すると、数量限定のオリジナルコースターが先着順でプレゼントされる。さらに、TWICEメンバーのサイン入りトートバッグを含む限定アイテムが抽選で貰える企画にも参加可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■【キャンディー・ドリーム】TWICEアフタヌーンティー
期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）
時間：12:00~ / 12:30~ / 13:00~ / 15:00~ / 15:30〜
会場：JWマリオット・ホテル東京30階 JWラウンジ
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