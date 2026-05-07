日体大柏のFW望月海亜

4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。

ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。

今回はプリンスリーグ関東2部第5節の日体大柏vs横浜Fマリノスユースの試合から。昨年、プリンス関東2部に初昇格をした日体大柏。絶対的エースストライカーだったFW小泉ハーディ（法政大学）が背負った9番を引き継いだFW望月海亜は、昨年まで怪我で苦しんでいたが、新エースとしての任命を受け、飛躍の1年とするべく走り出している。

屈強なフィジカルとスピードを誇り、両足から繰り出されるキックの精度が武器のFWは、3-4-2-1のインサイドハーフとして果敢なドリブルでの仕掛け、ポストプレー、そして裏への抜け出しでチャンスメークとフィニッシュの両方をこなす。

前節の矢板中央戦で今季リーグ初ゴールをマークし、チームを1-0の勝利に導くと、この試合でも球際の競り合いと裏へのスペースへの仕掛けを何度も見せた。だが、ゴールが遠く、0-1の敗戦。首位・横浜FMユースとの勝ち点差は4に広がった。

「こういう重要な試合で点が取れなかったのは悔しいです。僕にとって日体大柏の9番は特別な番号。昨年から片野（慶輝）総監督にも『ハーディーの9番を継いでもらうから』と言われていましたし、期待を込めて託されたと思っているからこそ、ハーディーさんのように苦しい時に点が取れる選手にならないといけないので」

責任感を持って9番を背負っている望月は、静岡県から千葉にやってきた。小学校時代は清水エスパルスジュニアユースから声がかかる実力者だったが、地元のFC LESTEジュニアユースに進み、スピードと豊富な運動量を駆使した突破力と決定力を磨いた。そして高校進学時にも静岡の強豪校、強豪Jユースがこぞってオファーを出し、日体大柏を含む関東の強豪校2チームからもオファーが来る存在となった。

「高校は関東に行くと決めていたんです。ジュニアユースの遠征で関東に行くと、どのチームもレベルが高くて強いと感じていたので、高校は関東で勝負したいと思っていました。静岡のチームも魅力的だったのですが、最終的には関東で自分のプレースタイルに合っている日体大柏に決めました」

1年生からAチームに入り、一昨年度のプリンス関東参入プレーオフにも出場をした。2年生になり、主軸となっていくはずだったが、夏の和倉ユースで負傷離脱すると、ここから怪我を繰り返してしまった。

チームはプリンス関東2部において3位に食い込んだが、選手権予選では初戦となるベスト16で中央学院に1-3の敗退。望月はコンディションが万全ではない状態で出場し、まさかの初戦敗退を喫すると共に、再びコンディションを崩して再離脱となってしまった。

「思うように行かないことが多くて、期待にも応えられなくて、本当に苦しい1年でした。それでもこうして期待してくれる人たちがいるからこそ、最高学年となった今年は必ず応えないといけないと思っています」

今年はまだ不動の存在となったわけではなく、矢板中央戦からようやくスタメン出場を果たした。危機感を持っているからこそ、1試合に対する想いは強い。

「僕はここに来て、まだ何も成し遂げていない。特に全国大会に対する気持ちは強くて、これまでは自分がしっかりと関われていなかったので、今年は自分が全国に連れていく、チームを勝たせるという気持ちでやっていきたいと思っています」

ストライカーとしても、チャンスメーカーとしても、アタッカーならどのポジションでもこなせる9番は、これまで味わってきた悔しさと決意を胸に、持ち前のスピードと強度を駆使して、ボックスtoボックスを縦横無尽に動き回り、最後は迫力を持ってゴールを射抜いていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）