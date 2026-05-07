フェアレディZのマイナーチェンジをオールフェアレディZミーティングでアンベール。多くのＺオーナーが注目！

2026年5月5日、快晴のもとに開かれた「DUNLOPオールフェアレディZミーティング2026」にて、マイナーチェンジを遂げる日産「フェアレディZ」がアンベールされました。

全世代のフェアレディZオーナーが注目するなか披露されたマイナーチェンジ版とはどのようなクルマなのでしょうか

【画像】顔変わった「Z」初公開！ これが内外装！ 歴代意識の実車を画像で見る！（30枚以上）

前日までスーパーGT第2戦『FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL』が行われていた富士スピードウェイ。多くの観客が集まっていましたが、5月5日は一転してフェアレディZが富士スピードウェイを埋め尽くしました。

フェアレディZオーナーズクラブ「S30Z CAR.JP」主催による、「DUNLOPオールフェアレディZミーティング2026」が富士スピードウェイのモビリタにて開催されました。

スーパーGTの際にも駐車場として解放され、その際にぎっしり駐車すると2000台近く駐車できる場所ですが、今回はそのスペースをフェアレディZだけで埋め尽くしています。

そんな DUNLOPオールフェアレディZミーティング2026の会場のどまんなかにベールで隠された車両が1台佇んでいました。

イベントの開会式が進む中で、RZ34型フェアレディZ開発メンバーの森田充儀氏と入江慎一郎氏によりアンベールされ、鮮やかななかに渋みを感じさせる「ウンリュウグリーン」のRZ34型フェアレディZ MY27モデルが登場し、アンベールを見守ったZオーナーは興味津々と車両を取り囲み車両をチェック。

チーフプロダクトスペシャリスト（CPS）の伊藤潔氏は次の話しています。

「コンセプトとしましては、S30などいろいろ歴代の車両のオマージュを、ぎゅっと詰め込んだ感じになっていますが、最大の特徴はフロントバンパーを変更しています。

やはりS30をイメージして開発された車両ですので、よりS30っぽくしてほしいという声を多くいただきました。

そのためGノーズっぽく約30mm前方に伸ばしています。全長はニスモ仕様と同じ4410mmになっています」

また形状変化による性能面については次の話しています。

「Gノーズ風に前に伸ばしたことでフロントのリフト性能が良くなっています。

サイド部分も少し変更していることで、ドラッグも少し良くなっています。フロントグリルの下側の開口部を少し広くすることで冷却性能も良くしています。

バンパーの後ろにある構造物やラジエーターに空気が当たるようにダクト形状も少し変更していたり、細かい部分も進化しています」

さらに乗り心地については次のように話しています。

「運動性能面で言いますとリヤの追従性を向上させるために、ショックアブソーバーの直径を大きくして容量を増やしています。

そのためチューニングをし直して、追従性をよくしていますし、乗り心地も良くなっています」

このように、マイナーチェンジモデルはエクステリアだけでなく、しっかり性能も向上していると言います。

またNISMO仕様に関しては次のように説明しています。

「外観的な変更点はフロントノーズにZエンブレムが装着されました。

またご要望が多かった6速MTを設定。専用にECUデータも作っています。さらにブレーキもフロントローターを2ピース製にしました。

R35GT-Rのローターを移設していまして、片側4.5kgの軽量化ができています」

このようにNISMO仕様もMY27モデルは進化しているとのことです。

また内外装のカラーリングについて、デザイナーである入江氏は次の話しています。

「ウンリュウグリーンは、S30当時アメリカに輸出していたメインカラーであり、グランプリグリーンと読んでいました。

今回フロントノーズを伸ばした、いわゆるGノーズをオマージュしたデザインになりましたので、S30をオマージュするならこの色が良いだろうと、多くの候補の中から選択しました。

さらに内装カラーもタンとしたことで、最強のコンビネーションが出来上がったと思います。トータルでヘリテージカラーを作り上げられたと思います」

またその他の部分においては次の話しています。

「ホイールもZ31当時のディスクホイールからモチーフをいただき、リムの部分にそのオマージュを採用しています。

当時はディスクホイールでしたが、今回はスポークホイールになっています。

いっとき途絶えてしまいましたが、今回はフロントノーズにZのエンブレムが復活しています」と各部にS30やZ31などが散りばめられた仕様になっています。

オマージュやヘリテージを入れていくというのと、現代的な新しいデザインを取り込んでいくことなど、いろいろな部分をアレンジしていくのは大変なことなのですが、当時の解釈を現代風に進化させています」

また今回のマイナーチェンジでは、内外装のデザインだけにとどまりません。入江氏は次のように話しています。

「もう一つ大きな進化がありまして、今回はデジタルのインパネを刷新しまして、オープニングムービーに歴代のZが全て登場します。

約4秒という短時間なのですが、エンジンスタートスイッチを入れると歴代Zが登場し最後にRZ34になります。

全世代のオーナー様に刺さるような演出にできたかと思います。

液晶パネルだからなんでも出来そうな雰囲気かと思いますが、ここの仕様を変更するのはとても大変で、皆様に喜んでいただけるようなものに仕上げました」

今回のマイナーチェンジでは、車両に乗り込みエンジンスタートスイッチを入れるたびに、フェアレディZの歴史を振り返られるということです。

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発売時期に関して伊藤氏は「何も言えないのですが暑い時期が終わりかけて、少し涼しくなった頃には……」といいます。

そのため、夏の終わり頃には発売に関しての情報がでてくるかもしれません。いつ、いくらで販売されるのか発表を待ちたいところです。