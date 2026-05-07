「良い年した大人がいじめなんて」 隠語で悪口を言い合う職場　退職を決めた女性が呆れた、辞める間際の“不自然すぎる愛想”

職場は仕事をする場所なのに、時にあからさまに嫌がらせをしてくる人がいるのはなぜだろう。兵庫県の40代女性は投稿を寄せ、以前働いていた食品売り場での陰湿な体験を振り返る。

女性は一部の同僚から「挨拶以外は無視」という扱いを受けていた。「しかもパートナー社員2名の女性ですが、居心地の悪い職場でした」と、ターゲットにされていた当時を回想する。（文：篠原みつき）

「あの人、この人と言う隠語を使って言っていたので誰だか分かりますけどね」

ある日の午前中、女性が鮮度チェック管理をしていた時のことだ。

「売り場でパートナー社員と午前アルバイトの2名女性が売り場の所で私の悪口を言っているのが分かり、私は見て見ぬふりをして退職を決めました。あの人、この人と言う隠語を使って言っていたので誰だか分かりますけどね」

実際に女性のことを言っていたかはわからないが、聞こえてきた悪口は自分のこととしか思えない内容だったのだろう。女性は「内心、我慢して仕事をしていましたが次第に仕事に行くのも憂鬱でしんどかったです」と限界を迎えた。

退職決まった途端に態度をコロッと変えてきた同僚たち

意を決して退職を申し出ると、いじめてきた張本人たちの態度は一変した。

「退職決まった途端に態度をコロッと変えてきましたが、居心地の悪い職場で働こうなんて思いませんし良い年をして大の大人がいじめがあるなんて働きたくないですよ」

辞めると分かった途端に愛想を良くしてきたのなら、一層不快になっただろう。現在、女性は製菓の仕事に就くために資格の勉強中だという。

「思い出すだけでも気分が悪いし、いじめた人はノウノウと働いて給料貰ってますもんね」

理不尽さを感じるのは当然だが、心身を壊す前にさっさと逃げたことは正解だろう。

※キャリコネニュースでは「職場の嫌がらせ」をテーマに体験談を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/ORSEX51V