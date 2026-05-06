5月3日、YouTuberのヒカルが、Instagramで交際を公表した年下恋人とのツーショット写真を投稿した。連日、彼女との日常をアップしているが、ヒカルの“元妻”に同情が集まっている。

ヒカルは4月29日のYouTubeで、新恋人の存在を明かした。

「お相手は、ガールズグループ『ME:I（ミーアイ）』を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRIS』（通称『日プ女子』）のファイナル審査まで出演した、加藤神楽さんです。加藤さんは2024年、一般男性と結婚し、2025年に長男のハクくんを出産するも、離婚しました。現在、21歳で、34歳のヒカルさんとは13歳差になります。5月3日のInstagramでは、2人で米ラスベガスを旅行した写真を投稿し、カメラに向かっておそろいのポーズを取っていました。5日には、《ゴールデンウイークゆったりデート》と記し、ハクくんと一緒に遊ぶ写真もアップしていたのです」（スポーツ紙記者）

13歳年下恋人との旅行写真は注目を集めている。そしてこの投稿には、ヒカルとかかわりのあった人物から“反応”が……。

「ヒカルさんの元妻で、実業家の進撃のノアさんが、ツーショット写真に『いいね』を押していたのです。ヒカルさんとノアさんは2025年5月に交際ゼロ日で結婚するも、同年12月に離婚しています。今回、ノアさんが、ヒカルさんと今カノの親密な投稿にリアクションしたことで、SNSでも話題になっています」（芸能担当記者）

離婚から5カ月、思わぬ形でかつての夫婦が注目されたが、Xでは

《ヒカルの幸せアピ、ノアちゃんへの当てつけ?》

《本当に可哀想》

など、ノアに同情する声が聞かれている。結婚当時のノアと、現在のパートナーである加藤に対する、ヒカルの変貌ぶりに起因しているようだ。

「ノアさんは、結婚直後の2025年6月、ヒカルさんのYouTubeに出演した際、彼女がお世話になっているという経営者の綾田武司さんが『（ノアさんが）すぐ妊娠できる検査のチェックに行ってました』と明かし、子どもを望んでいることをうかがわせました。一方、ヒカルさんは11月の動画で『俺が万が一、子ども作ったら、俺の一挙手一投足、全部に責任が乗っかってくる。そんな責任、抱えたら子ども作れへん』と、消極的な考えを話していたのです。また、2人とも結婚中、一緒に住んでおらず、ほとんど会う時間もなかったことを話していました。

しかし、ヒカルさんが加藤さんとの交際を発表した際、すでに子どもも含めて同棲していることを告白し、さらに、ヒカルさんがハクくんを抱っこしたり、一緒に遊んだりするなど、“イクメン”の様子も公開していました。ヒカルさんが新恋人に尽くすような行動をとっていることで、ノアさんの心境が気遣われたのでしょう」（前出・芸能担当記者）

ヒカルの新たな恋を、元妻はどんな思いで見ているのか。