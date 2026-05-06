“2m超300kg級”巨大ヒグマが住宅近くの山林に出没　「去年コーンや牧草食べて太ったか」　連休中も各地でクマ目撃相次ぐ

体を揺らし、カメラに近づいてくる巨大なクマ。

冬眠明けとは思えないほど、丸々とした体つきです。

鋭い爪で襲われたらひとたまりもありません。

5月2日の午後4時前、北海道・興部町の住宅近くの山林に出没した規格外の巨大ヒグマ。

別のカメラには、木に背中をこすりつけたあと、丸々太った尻を揺らして歩く様子も映っていました。

撮影したのは、20年にわたりヒグマを観察している黒澤さんです。

巨大ヒグマを撮影・黒澤徹也さん：

体長が1.8〜2メートルくらい、体重が250〜300kgくらいあるんじゃないか。本当太いというかすごくでかい。毎年何頭かいますけど今年は多いですね。（例年は）1頭か2頭、すごく太いのが映るが、今年は3頭や4頭は映っている。

体長は2メートル、体重300kgクラスだという巨大なヒグマ。

2025年4月に撮影された映像にも、立ち上がると優に2メートルを上回るヒグマの姿がありました。

規格外の大きさがよく分かります。

今シーズンも興部町で次々と出没した巨大ヒグマ。

ここまで巨大化した理由について、黒澤さんは「去年のうちにデントコーン（飼料用のトウモロコシ）たらふく食べたり、牧草畑で牧草を食べたりしているのではないか。それで相当太っているのではないかと思います。今年は太った個体が多く映るなという印象です」と推測しました。

連休中、“クマの脅威”は列島各地に広がっています。

群馬・安中市では5日、湖近くの山林に現れ、秋田県ではクマが川辺を疾走していました。

さらに、長野・松本市の山林では20分以上もエサを食べ続けるクマの姿。

“大食いのクマ”が相次ぎ目撃されました。

長野県内のスキー場では、コース沿いの林で一心不乱に木の実を食べていました。

映像を撮影したスノーボーダーの竹内水輝さんは「クマは必死に木の実を食べていて、とてもクマが警戒している状態ではなく、枝をとにかくしゃぶっていた」と語りました。

まだ5月。

相次ぐクマの出没に、最大限の注意が必要です。