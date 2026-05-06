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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説する「負の資産」6選！相続税で人生が詰む理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【持つべきでない6つの資産】日本人なら避けて通れない税金の恐怖についてお話しします！」と題した動画で、日本の相続税の恐ろしさと、相続すると負担になりかねない「負の資産」について解説している。



宮脇氏はまず、中山美穂さんの遺産20億円を息子が相続放棄したというニュースに触れ、その内訳の大部分が著作権であった可能性を指摘する。著作権は「将来入ってくるであろう印税に対しても、相続を受けた瞬間に課税される」と日本の相続税の闇を解説。最高税率55%で計算された巨額の税金を10ヶ月以内に現金一括で支払わなければならないため、相続放棄を選択したのではないかと推測した。



続けて、一般人にとっても無縁ではない「残されても困る資産リスト」として6つの負の資産を紹介。維持費だけがかかる「地方リゾート地の不動産」や、売却が難しく評価額だけが高い「自社株」、価格変動の激しい「投資信託」などを挙げる。さらに、約960万円以上の「米国株式」を相続する場合の煩雑な米国遺産税の手続きや、素人には価値判断が難しく換金に時間がかかるアートなどの「コレクション」、受け取りが複雑な法人の「共済・保険」といった、意外な落とし穴を詳細に語った。



これらのリスクを回避するための防衛策として、宮脇氏は「資産を小分けにしておく」「流動性を最優先する」「居住地と法的な人格を使い分ける」という3つのポイントを提案。最後に宮脇氏は「単に資産を残すだけではなく、残される側が困らないための資産の取り扱い・リテラシーを継承することが重要である」と動画を締めくくった。