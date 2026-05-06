5月6日、磐越自動車で北越高校のソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスが絡む事故があり17歳の部員が死亡。合わせて26人がケガをしています。

車線から逸れ、ガードレールにぶつかり停車しているマイクロバス。大きく曲がったガードレールがその衝撃の大きさを物語ります。



【記者リポート】

「こちらは事故があった磐越自動車道。現在午前10時すぎ、まだ長い渋滞が続いています。事故にあったバスを見てみますと、後ろの窓が完全に割れてしまっているのが分かります」



6日午前8時前、福島県郡山市の磐越自動車道・上り線で郡山方面に向かっていたマイクロバスがガードレールに衝突し、そこに後続のワゴン車が追突。



マイクロバスに乗っていた人の中には反対車線まで投げ出された人もいたということです。



マイクロバスに乗っていたのは、新潟市中央区にある北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人で17歳の部員1人が死亡。ほかの部員も重軽傷を負っています。



事故の情報収集にあたっていた学校側は…



【北越高校 灰野正宏 校長】

「福島県富岡町に練習試合に行くということで朝5時半ごろ出発した。磐越道に乗っているところで事故が起きた。うちのソフトテニス部員が亡くなったことについては痛恨の極み」



マイクロバスには部員だけが乗り、部活の顧問は荷物などを積んだ車を運転し、マイクロバスの前を走っていたと言います。



【北越高校 灰野正宏 校長】

「（バスは）業者に頼んで借り上げた。借り上げバスで行くことについては、いつもの形だとは聞いている」



そのマイクロバスを運転していた胎内市の会社員・若山哲夫さん（68）もケガをして病院に運ばれています。



また、後続のワゴン車に乗っていた30代の男性と20代の女性、2歳～9歳までの子ども4人の合わせて6人もケガをしています。



27人が死傷した今回の事故。



磐越自動車道は磐梯熱海インターチェンジから猪苗代磐梯高原インターチェンジまでの上下線が長時間にわたって通行止めとなり、連休のUターンラッシュも直撃しました。