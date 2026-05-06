◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ プロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー２勝で今季メルセデス・ランク２位の菅楓華（ニトリ）がプロアマ戦で最終調整した。

初出場した昨年大会は東コースで予選落ちしたが、今年は西コース開催。１７日に誕生日を迎える菅は、２０歳最後のメジャー大会で初優勝を目指す。「調子は悪くない。今年は年間３勝が目標。メジャーでいい結果を残せていないので、しっかり結果を残したい」と力を込めた。

今年は２０２３年以来、３年ぶりに西コースで開催される。同年は吉田優利（エプソン）が通算１オーバーで優勝し、メジャー仕様の難コースに多くの選手が苦戦した。当時をテレビで見ていた菅は「本当に難しそうだなと思っていた。我慢比べになる」。今週は３日間で３６ホールを回り「西の方がグリーンが小さくて硬いので、ショット精度がすごい大事になる」と警戒した。

今大会最終日の１０日は母の日。母・ともみさんはアマチュア時代から遠征の送迎などサポートしてくれるなど「何でも言える存在。調子が悪い時は笑わせてくれて、ケンカしてもその日に仲直りする。おもしろい母で、いい気持ちの切り替えになる」と感謝する。昨年はバッグを贈り、今年はこられからリクエストを聞く予定。菅は「いい結果を届けたい」とメジャー初Ｖを母にささげるつもりた。