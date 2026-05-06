「壁に穴あけられない問題」をマスキングテープで解決！126万いいねの超簡単アイデア
【画像を見る】壁もポストカードも無傷！コーナーシールのつくり方
お気に入りのポストカードや写真を飾りたくても、「賃貸なので壁に穴をあけられない...」と思うことはありませんか？
そんなお悩みを簡単に解決できるアイデアに、126万いいねが集まっています。
「天才！」「素晴らしい」と大注目を浴びた超簡単な解決策とは？
■壁もポストカードも傷つけずに飾れる！コーナーシールの作り方
作り方は、まず、お好きなマスキングテープを用意し、人差し指程度の長さでカット。
カットしたマスキングテープの真ん中あたりからL字に折ります。
次に、L字に折った先端を折り返し、左右を合わせてU字型を作ります。
U字型にしたものを裏返して、左右とも三角を包むように折ってください。
さらに、裏返してV字にカットします。
V字にカットした部分を三角に貼り合わせると、袋状になります。
同じものを2つ作って、飾りたいものの幅に合わせて真反対に配置します。
これだけで、お気に入りのポストカードを飾れるコーナーシールの出来上がり！
■大反響の感想を投稿主のsisuさんにインタビューしました！
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
まさかここまで自分の色を出した投稿がバズるとは思っておらず、投稿を出した日の夜、通知を見て驚きました。
自分の作品を沢山の人に楽しんでいただけて嬉しいです。
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
パートナーに伝えたら、仕事仲間に投稿を共有していました（笑）。
息子は投稿に使用した歌を口ずさむし、友人も面白がってくれて、楽しんでもらえているようです。
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
「植木鉢サカバンバスピスですよね？」など、動画の背景に映っている小物に気づいて、私の好きなものに共感してくださるコメントもいただいて嬉しいです。
私の動画を活力にしていただいているようなコメントもいただき、フォロワーさんには沢山元気をもらっています。
―コーナーシールのアイデアをやってみようと思ったきっかけはなんですか？
私は、美術展や漫画が好きで、記念にポストカードを買うことが多いのですが、傷がつくのが嫌で壁に貼れずにしまい込んでいました。
そんな時、海外の発信者の方が、この方法を紹介していて、私もやってみたところうまくできました。
きっと同じ悩みを持つ人がいるだろう、日本の方にも知ってほしいと思い、私流にアレンジして動画にしました。
―いいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
沢山の人に見てもらえて嬉しい気持ちと、面白半分に投稿したものが伸びて驚きました。
―レタスクラブの読者に一言お願いします！
ご覧いただきありがとうございます！
みなさんの毎日が楽しい時間で満たされますように♡
■家にある身近なアイテムで真似できるアイデアがたくさん！
sisuさんのアカウントには、他にも手軽に真似できるアイデアが投稿されています。
ちょっとしたギフトに役立つキャンディ型ボックスの投稿。折り紙を縦に4等分に折り、立てたときに柱状になるようセロハンテープで留めます。
折りたたんだ状態で角を4か所ハサミでカットします。
折り紙を広げて柱状にし、2か所のくびれた部分にリボンを結べば、キャンディ型ボックスの完成です。
中にお菓子を入れて、ちょっとしたギフトにも使えそうです。
次はダンボールでつくったお菓子のガチャガチャ。
A4サイズに切ったダンボールを使って各パーツをつくります。
ガチャガチャの中が見えるよう、窓をつくって裏側にクリアファイルを貼ります。
お菓子が取り出し口に落ちるよう、ダンボールのパーツを斜めに切り貼りして、内側に道をつくります。
ガチャガチャの回す部分には、トイレットペーパーの芯を使います。それぞれのパーツはセロハンテープでくっつけましょう。
外側に絵の具で模様をぬれば、お手製のガチャガチャが完成です！
お子さんのお友達が集まるパーティーでも活躍しそうですね。
どれも素敵なアイデアで、身近にある材料で出来るものばかりです。みなさんも、真似したいアイデアがあったのではないでしょうか。
sisuさんの言葉にもあったように、完璧じゃない毎日も、楽しみながら上手に工夫していきたいものですね。
文＝小田 明子