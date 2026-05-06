セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（33）



まもなくメンバーを発表する森保一監督 photo by PA Images/Aflo



５月15日、北中米ワールドカップに臨むサッカー日本代表のメンバー26人が、いよいよ発表される。果たして、注目のあの選手は選ばれるのか、サプライズはあるのか。サッカーファンの間では喧々諤々（けんけんがくがく）の議論が交わされているが、おなじみのご意見番、セルジオ越後氏にも、招集メンバー26名を予想してもらった。まずはGKとDFから。

【GKはレベルの高い３人がそろった】

最初に言っておくけど、メンバー予想といっても、正直、僕の願望もかなり入っている（笑）。そして、問題はケガ人が多いこと。攻撃陣はそんなに悩まなかったけど、ボランチから後ろのポジションに関しては、森保一監督もギリギリまで悩むだろうね。

＜GK＞

早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）、鈴木彩艶（パルマ）

３人ともハイボールに強く、シュートへの反応もよく、総合的にレベルが高い。でも、GKはケガなどのアクシデントがない限り、ひとりの選手がスタメン固定になるポジション。その意味では、ふだん欧州でプレーしている鈴木彩が頭ひとつ抜けた存在だ。

３月のイギリス遠征で、スコットランド、イングランド相手にいずれも１−０で完封勝利を収められたのは、彼の好セーブがあったからこそ。特にイングランド戦は、１本でもシュートを決められていたら、日本の守備組織が崩れていたかもしれない。

2024年のアジア杯（※日本は準々決勝敗退）では不安定なプレーを見せて、批判も受けた。でも、そこから大きく成長した。所属するパルマはセリエＡで中位から下位に位置するクラブ。試合では相手に攻め込まれる時間が長いけど、それは強豪国と戦うときの日本代表と同じだ。ふだんのリーグ戦がワールドカップのいいシミュレーションになる。例えば、ワールドカップ初戦のオランダ戦なら、セリエＡでのインテル戦と同じだと考えればいい（笑）。

控えになる早川、大迫もＪリーグですばらしいプレーを見せているので、もし鈴木彩に何かアクシデントが起きても、問題なくゴールマウスを守ってくれるだろう。頼もしい３人だ。

【ちょっとしたサプライズは......】

＜DF＞

谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、渡辺剛（フェイエノールト）、伊藤洋輝（バイエルン）、瀬古歩夢（ルアーブル）、望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

板倉がケガから復帰したのは大きい。経験も豊富だし、セットプレー時の得点力も期待できる。アジア予選の序盤は３バックの真ん中に谷口、右に板倉、左に町田浩樹（ホッフェンハイム）と並ぶことも多く、プレーも安定していた。町田は故障からの復帰が間に合わなさそうだけど、左には同じく故障から復帰した伊藤が入る形になるんじゃないかな。

渡辺、瀬古は、ここ最近は代表常連だし、コンスタントに出場機会をもらえている。森保監督も信頼しているのだろう。また、鈴木もセンターバック（CB）としては（身長180cmと）それほど大きくないけど、身体能力が高く、１対１に強い。３月のスコットランド戦では果敢なオーバーラップから得点に絡んだ。あの攻撃センスも魅力だ。

望月はちょっとしたサプライズ。CBではなく、右のウィングバック（WB）として呼ばれても不思議はない。なぜなら、ほかの選手にはない高さ（192cm）という特長があるからね。ワールドカップで対戦するオランダやスウェーデンは空中戦に強く、特にセットプレーの守りでは神経を使うことになる。

望月は先日のAFCチャンピオンズリーグ（エリート）決勝でもその持ち味を発揮していたけど、試合終盤に守備を固めたいとき、逆に、リードされて時間のない時にパワープレーを仕掛けたいというときに出番があるかもしれない。

一方で、ともに実績のある冨安健洋（アヤックス）と長友佑都（FC東京）は選外とした。

冨安は実力的にも申しぶんないし、６月までには万全の状態に戻せているかもしれない。でも、ワールドカップは短期決戦。せっかく招集しても、３月のイギリス遠征のように「やっぱり試合には出られません」となるのが怖い。イギリス遠征で問題なくプレーできていたら、絶対に呼ばれていたと思うんだけどね。

長友は、前回のカタールワールドカップでは貴重な戦力として試合に出ていた。でも、今回のアジア予選では、代表に招集されてもベンチ入りできないことが多かった。しかも、所属のFC東京でも、最近は故障の影響で試合に出ていない。

それでもムードメーカーとして必要だという声があるけど、じゃあ、僕は問いたい。長友がいなければ、ほかの選手もコーチも、誰もチームを盛り上げることができないの？ 仮にも「優勝」を目標に掲げるチームがその程度の集団だというなら、ちょっと問題じゃないかな。また、戦力として計算できないのに招集するのは、代わりに落選する選手にも、長友本人にも失礼だ。

長友は長く日本代表に貢献してきた、偉大な選手だよ。それは間違いない。でも、代表に特別枠は設けるべきではないというのが、僕の考えだ。果たして、森保監督はどうするのかな。

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