サウジアラビアのアル・ドサリら豪華ゲストも参加

アジアサッカー連盟（AFC）は5月5日、サウジアラビアのディルイーヤで同9日に開催される「AFCアジアカップ・サウジアラビア2027」の抽選会の詳細を発表した。

世界遺産のアト・トゥライフ地区にあるサルワ宮殿を舞台に、アジアのトップ24チームの運命が決まる。

式典には、東西のアジアを代表するレジェンドが登場する。現在49歳の中田英寿氏は日本代表のレジェンドで、1997年と1998年にアジア人初となる2年連続のAFC年間最優秀選手賞を受賞した実績を持つ。現役時代はイタリアのASローマでセリエA優勝に貢献するなど、欧州でも長く活躍。日本代表として77試合11ゴールを記録し、3度のW杯に出場した。

また、サウジアラビア代表のスターであるサレム・アル・ドサリも参加する。同氏は2022年と2025年にAFC年間最優秀選手に輝いており、自国開催となる2027年大会での4度目のアジア制覇を目指している。

両氏は、抽選のメイン進行役を務めるAFC事務総長のダトゥ・セリ・ウィンザー・ジョン氏をサポートする7名のドロー・アシスタントの一員として参加。このほか、ヨルダン代表をW杯初出場に導いたジャマル・セラミ監督や、韓国出身の女性審判員キム・ユジョン氏らがアシスタントを務める。

日本代表はこれまで最多4度の優勝を果たしている。2011年のカタール大会以来、4大会ぶり5度目の優勝を目指すことになる。（FOOTBALL ZONE編集部）