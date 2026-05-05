猫がおやつ欲しさにお手をしてみたけど、本当にもらえるのか考えてしまったようで…？あまりにも可愛すぎる表情と行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回表示を突破し、2万件以上のいいねを記録。「可愛い」と多くの方からコメントが寄せられることとなりました。

【写真：おやつが欲しくて『お手』をするネコ→表情を見ると……尊すぎる瞬間】

おやつがほしくて…

Xアカウント「そぼろとつくねとねぎま」に投稿されたのは、おやつが欲しい猫の姿。主役の猫は『ねぎまさん』。『そぼろさん』と『つくねさん』と共に暮らしているそう。

こちらのお宅では、お手をするとおやつがもらえるのだとか。おやつ欲しさにお手をしたものの、ねぎまさんは「これであってるっけ…」というような表情を浮かべるそう。

飼い主さんの手に自分の手を乗せるねぎまさん。お手はバッチリできた様子。ですが、小首をかしげて上目遣いで飼い主さんを見ていたとか。この動作でおやつがもらえるのか悩んでいたそうですが、甘えるような雰囲気は計算したかのようなあざとさ。ねぎまさんの可愛らしさに、飼い主さんもおやつをあげずにはいられなかったことでしょう。

また、そぼろさんとつくねさんもお手してくれるといいます。そうは言っても、そぼろさんはお手するのは不服な様子。お手はしても気だるげで、時々エアーになってしまうそう。反対につくねさんは、お手をすればなんでも貰えると思っているとか。自信満々にお手をして、期待に胸を膨らませているそうです。お手のやり方も猫それぞれなのですね。

戸惑いながらのお手が可愛すぎると大反響

ねぎまさんのお手を見た方たちから「本当に可愛すぎる」「可愛いからあげちゃいますねー‼︎」などの声が寄せられていました。

お手という動作をきちんと理解する前の貴重な姿が、多くのXユーザーから注目を集めました。

Xアカウント「そぼろとつくねとねぎま」では、ねぎまさんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。三者三様の猫たちの行動はとても面白く、目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「そぼろとつくねとねぎま」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。