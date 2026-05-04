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YouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「お家で作れる！炊飯器で作る最強タンドリー風煮込みチキン」と題した動画を公開しました。炊飯器に材料を入れてボタンを押すだけで、本格的な味わいを楽しめる超時短レシピを紹介しています。



動画で紹介されている作り方は、驚くほどシンプルです。まずは炊飯器の内釜に、メインとなる鶏もも肉をカットせずにそのまま2枚入れます。そこにヨーグルト140g、ケチャップ大さじ4、カレー粉大さじ2を加えます。さらに、にんにくチューブと生姜チューブをそれぞれ3cm、塩こしょうを少々振って味を調えます。包丁やまな板を一切使わないため、洗い物が少なく済むのも嬉しいポイントです。



すべての材料を入れたら、あとは「通常炊飯」のボタンを押して待つだけ。面倒な火加減の調整や混ぜる手間は一切不要です。「炊けたら」蓋を開けると、カレーのスパイシーな香りが広がり、あっという間に「タンドリー風煮込みチキン完成」となります。炊飯器でじっくりと加熱された鶏肉は、ほろほろと柔らかく、ヨーグルトとスパイスの風味が奥深くまで染み込んだ本格的な仕上がりです。



忙しい日のメインディッシュや、お弁当のおかずにもぴったりの一品。包丁も火も使わない手軽な炊飯器レシピで、毎日の献立作りを少し楽にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏もも肉 2枚

・ヨーグルト 140g

・ケチャップ 大さじ4

・カレー粉 大さじ2

・にんにくチューブ 3cm

・生姜チューブ 3cm

・塩こしょう 少々



［作り方］

1. 炊飯器の内釜に鶏もも肉をそのまま入れる。

2. ヨーグルト、ケチャップ、カレー粉を加える。

3. にんにくチューブ、生姜チューブ、塩こしょうを加える。

4. 炊飯器にセットし、「通常炊飯」モードで炊き上げる。

5. 炊き上がったら器に盛り付けて完成。