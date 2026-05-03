NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第17回「小谷落城」は、衝撃的な幕の閉じ方を迎える。それは、小谷城の本丸で脇差を取って切腹する浅井長政（中島歩）の首を市（宮粼あおい）が刎ねるというもの。

参考：『豊臣兄弟！』はただのサクセスストーリーではない これまでにない“地獄のリアリティ”

信長（小栗旬）の草履や墨俣一夜城の真意など、これまでも史実の網の目を縫うようにして“もしかしたら”を描いてきた『豊臣兄弟！』。初めてタイトルバックが流れない特別演出の前半戦におけるクライマックスで見せたのは、大胆な新解釈だった。

腹を切り裂き苦しむ長政の前に現れた市は、「すぐに楽にしてさしあげまする。わたくしは変わりませぬ。いつまでもあなたさまをお慕いしております」と告げ、刀を振り下ろし、返り血を浴びる。愛する者を自らの手でとどめを刺すという、一見すると現代ではなかなか理解できない感覚ではあるが、そこへ至るまでに重要な描写が大きく2つある。

一つは、朝倉景鏡（池内万作）が義景（鶴見辰吾）の首級を持って織田に降伏した場面だ。100年以上続いた越前・朝倉氏の滅亡の瞬間である。 愛する一乗谷が織田の手に渡るくらいならば自らの手で滅ぼそうと考え、城下に火を放つよう義景は景鏡に命じるが、景鏡に裏切られる形で義景は首を刎ねられる。主君を自らの手で殺めるという行動に景鏡自身も動揺しながらも、そこには義景の首級が一乗谷の民を救うという、“守るために滅びる”という考えがあった。

そしてもう一つは、長政もまた愛する市を守るために、浅井もろとも滅びることを選んだという事実だ。信長と戦い、あと一歩まで追い詰めたことを誇りにしているからこそ、ここで終わらせてほしいというのだ。 小一郎（仲野太賀）が説得したように、侍の誇りなど捨てて市とともに生きる道もきっとあった。しかし、「どちらが正しいか、答えなどない」と話す長政もまた正しい。

小一郎が市を慰めるようにして話し始めたのは、いつかの昔話の続きだ。やがて、話に登場する大男は長政、娘は市とリンクしていく。 湖の水を全て飲み干してしまった大男は、娘を抱きしめるために「どうかこの針を私の腹に刺してください」と娘に頼んだ。水が噴き出し空へと昇って行った大男は、月となってその娘をいつも優しく見守るようになったという。「いつも思うておった。兄上が太陽、殿は月のようじゃと」と思いを口にした市は、小一郎から刀を受け取り、長政の元へと戻っていく。

つまり、市は長政の真っ直ぐな愛と思いを受け取ったからこそ、自らの手で長政を楽にしたのだ。「守るために滅びる」という意味では、市は長政の首級を持って三姉妹とともに織田の元へと戻ったとも考えられるが、その真意は次回分かるだろう。

長政からの「いつまでもそなたらしく強く生きてくれ。わしはそんなそなたが大好きであった」という愛の言葉に大粒の涙を流し、返り血を浴びながら長政を楽にした市。 第17回は長政をはじめ、足利義昭（尾上右近）、義景といった浅井・朝倉を中心とした多くの人物の“退場回”となったが、その見せ場を宮粼あおいが鮮やかにかっさらっていった印象だ。凛とした姿の中にも弱さの垣間見える市は、長政の言葉を胸に強く生きていくだろう。月に見守られながら。

茶々たち三姉妹にお守りを遺した長政。「そなたのようなよき姫に育ててくれ」という願いだけが虚しく響いている。（文＝渡辺彰浩）