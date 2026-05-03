Grateful to have signed for this Big club



来季からはコルトレイクを離れ、

アンデルレヒトに入団する事になりました。

難しい挑戦にはなりますが頑張っていくので日本から応援お願いします!#伊東レオン優樹 #rsca #Anderlecht #jfa pic.twitter.com/bZvn0tvp9E