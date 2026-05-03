言葉より信じられる。男性が“本命女性だけ”に見せる行動
「“好き”って言ってくれるけど、本気かどうか確信が持てない…」
恋をしていると、そんな風に不安に心がざわつく瞬間ってあるはず。でも、彼の本気度を知りたいなら、“言葉”よりも“行動”に注目するのが正解です。そこで今回は、男性が“本命女性だけ”に見せる行動を紹介します。
未来の話を“当たり前”のようにする
「来月どこ行く？」「来年も一緒に行けたらいいね」など、未来を前提にした話が男性の口から“当たり前”のように出るのは、本命の証。将来も一緒に過ごす気があるからこそ、さりげない会話にも“続き”が見えてくるのです。
あなたの“周囲”まで気を遣ってくれる
「お母さん元気？」「この前のプレゼンうまくいった？」など、あなたの家族や仕事、友達のことまで気にかけてくれるなら、それはあなたの世界ごと大切にしたいという気持ちの表れ。本命だからこそ、背景まで気になって仕方ないのです。
自分の弱さや欠点を見せてくれる
「最近、ちょっと落ち込んでてさ…」「プレッシャーに弱いんだよね」など、彼が自分の弱さや欠点を打ち明けてきたら、それはあなたを信頼している証拠。本命相手にだけは“強がらずにいられる”のが男性心理です。
「言葉」は簡単に口にできても、「行動」は嘘をつきません。不安に飲まれそうな時こそ、冷静な目で彼の本気度を確かめてみてくださいね。
🌼まさかの脈なし…。脈アリと勘違いしやすい「男性の行動」とは