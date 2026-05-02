同じ出来事でも差が出る。気持ちの切り替えが早い人がやっている３つの行動
終わったことなのに気持ちがすぐに切り替えられず、「ずっと頭から離れない」と感じることはありませんか？でも、一方で気持ちの切り替えが早いもいるでしょう。そういう人は特別にポジティブなのではなく、“動き方”そのものが違います。
考える時間を区切っている
気持ちの切り替えが早い人は、ずっと考え続けません。例えば「10分だけ考える」と決めて、その時間が終わったら一度区切るのです。一方で、時間を決めずに考え続けてしまうと、同じことを何度も繰り返し考えることになり、結果的に堂々巡りで時間だけ過ぎていくことも少なくありません。
体を動かすことでリセットしている
気持ちの切り替えが早い人は、頭の中だけで処理しません。少し歩く、ストレッチをする、場所を変えるなど、体を動かして状態を変えているものです。逆に、同じ場所でじっと考え続けると、思考も固定されやすくなるもの。行動を変えることで、気持ちも動きやすくなります。
区切るタイミングを用意している
もうひとつの違いは、区切り方です。気持ちの切り替えが早い人は、習慣的に「ここで終わり」と区切りを決めているもの。例えば、ノートに書き出して閉じる、シャワーを浴びるなど、気持ちに区切りをつける習慣があります。
気持ちの切り替えは、性格ではなく行動で変わるもの。まずは今回挙げた行動を実践してみるだけでも、引きずりにくさは変わっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っているのに報われない人と、きちんと評価される人。その差って何？