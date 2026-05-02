ジェイアール名古屋タカシマヤにぴよりん限定登場♡GW限定弁当＆パン特集

名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」が、このゴールデンウイークに新しい姿で登場します。2026年4月25日（土）～5月6日（水・休）の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、名古屋創業の惣菜店4社が手がけた限定弁当やパンを販売。可愛らしさはそのままに、食べ応えや華やかさも楽しめる注目のラインアップです。おでかけ気分を盛り上げる限定グルメをチェックしてみましょう♡

ぴよりんモチーフの限定弁当3種

八百彦本店 オムぴよりん弁当



価格：1,296円

仕出し料理店が手がける和風仕立てのぴよりんオムライスが主役。からあげ、ハンバーグ、エビフライなど、お子さまから大人までうれしいおかずがぎゅっと詰まった満足感ある一品です。

今日のごはん 和saiの国 和saiの国 ぴよりん弁当



価格：951円

サフラン香る洋風ごはんに、ガーリックやオニオンの風味を加えたぴよりんおにぎりが印象的。彩り豊かな野菜の和惣菜と合わせた、女性にうれしい和洋折衷スタイルです。

※各日11時から販売

まつおか 鶏そぼろ ぴよりん弁当



価格：1,080円

卵で表現したぴよりんの下には、鶏そぼろご飯がたっぷり。家庭的な味わいのお惣菜も添えられ、幅広い世代に親しまれるやさしい味わいです。

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食べ比べしたい限定ぴよりんパン

マツウラベーカリー ぴよりんたまごぱん



価格：各501円

種類：カレー味／クリーム味

過去に好評だったぴよりんたまごぱんが、さらに魅力的に進化。カレー味は生地にスパイスを練り込み、ほどよい香りが楽しめる仕上がりに。新登場のクリーム味は、やさしい甘さのカスタードクリーム入りでスイーツ感覚でも楽しめます♪

異なる味わいを2種類購入して、食べ比べするのもおすすめです。

販売期間・場所をチェック

販売期間：2026年4月25日（土）～5月6日（水・休）

販売時間：各日10時～20時

※和saiの国 ぴよりん弁当のみ11時から販売

販売場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階 惣菜・寿司・弁当売場

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※価格は消費税を含む総額にて表記しております。

※画像は全てイメージです。

GWだけのぴよりんグルメを楽しんで

スイーツとして愛されるぴよりんが、お弁当やパンになって登場する今回の企画は、見た目の可愛さと実用的なおいしさを両立した特別なイベントです。

ランチ用に選ぶのはもちろん、手土産やおでかけグルメとしてもぴったり。

ゴールデンウイークに名古屋へ訪れるなら、ジェイアール名古屋タカシマヤでしか出会えない限定ぴよりんをぜひ味わってみてください♡