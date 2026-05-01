元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が1日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。ゴルフ場でお相手の男性と手をつなぐツーショットも公開した。

インスタグラムなどで、直筆のメッセージを投稿。「応援してくださっている皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いこせてただいている方と結婚する選びとなりました」と報告した。「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」と伝えた。

「応援してくださる皆様、お世話になっている皆様、今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」と記し、「これまでいただいた沢山の経験を活かし、お仕事も、一人の女性としても、より一層精進してまいります」とつづった。

さらに「ゴルフが大好きな私たちです！！人生のラウンドを楽しんでいきます！！」と宣言した。「これまで出会ったすべての皆様へ本当に、本当に、ありがとうございます」と感謝し、「2026年5月1日山内鈴蘭」と添えた。

山内は09年、9期生としてAKB48に加入。14年にSKE48に移籍し、21年にグループから卒業した。ゴルフ好きで、ソロでゴルフ関連の仕事でも活躍している。