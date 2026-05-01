2026年4月26日、令和ロマンのくるまが自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の戸田恵梨香とのトーク動画を公開した。

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戸田は『地獄に堕ちるわよ』（Netflix）で占い師の細木数子を演じており、くるまに撮影で感じていた心情を語った。戸田は細木について「全然知らなくて」と明かし、撮影は多くの資料をもとに「イメージだけでやりきった」と語った。

そしてトークは戸田が10代のころの話へ。戸田は10代が「人生で1番忙しい時代」と語り、「生きているなっていう感覚がない」と当時について振り返った。芝居に出会ってからは「仕事が人生だった」と感じていたようで、本当の自分に悩み、20歳のころに1か月休みをもらいダイビングに出会った。そこで「生きてる」という実感を得て、その後ダイビングを通して、自分自身を取り戻す方法を知ったという。

また、今回の作品については「もっとやれた」と反省した部分があったようで、「細木数子をわかりきれていなかったかも」と語った。だが、その後のCMなどでふたたび細木を演じたときは「すごく楽しかった」ようで、「もう一度細木数子をやりたい」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「まぶしすぎる」「美しくてかっこいい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）