171が、ニューEP『音楽 青春 LOVE』を6月24日に配信、7月3日にパッケージ版をリリース。また、収録曲「音楽やろうよ！」を5月13日に配信リリースする。

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メジャーデビューアルバム『HELLO!』以来、約半年ぶりとなる本作は、171の恒例となっている3曲入りEPの形式となり、「音楽やろうよ！」「青春のウソホント」「love」が収録される。

本作に対して、田村晴信（Vo/Gt）は「171としての個性に揺るがない自信を持てたからこそ、『音楽 青春 LOVE』というド直球のテーマを歌えるようになりました。」とコメントしている。

先行配信される「音楽やろうよ！」は、メンバーが度々インタビューなどで口にしていた「もっと気軽に楽器、音楽に触れて欲しい」という想いがストレートにタイトルに冠されたもの。彼らなりの“音楽”への愛情やリスペクトが詰まった、これまでのバンドの活動の総決算と言える楽曲になっている。

また、7月3日から全国5カ所で開催される『171 音楽 青春 LOVE ワンマンツアー』に合わせてリリースされるパッケージ版は、ライブ会場とVICTOR ONLINE STORE、そしてタワーレコードでの限定販売となっている。ライブ会場とVICTOR ONLINE STOREでは、CDにオリジナル冊子『BANDやろうよ！』を付属したスペシャルセット、タワーレコードではCD単体での販売となり、それぞれに異なる特典も用意されている。詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）