品川プリンスホテルで楽しむ贅沢パフェ♡夜景と味わう大人の〆パフェ体験

夜のご褒美タイムをもっと特別にしたい方へ♡品川プリンスホテルの最上階レストランで楽しめる期間限定の〆パフェが登場します。美しい夜景とともに味わう贅沢なスイーツは、一日の締めくくりにぴったり。大人のためのナイトデザートとして、心まで満たしてくれる特別なひとときを演出してくれます♪

夜景と楽しむ大人の〆パフェ

提供されるのは、メインタワー39階の「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」。夕暮れから夜にかけて移り変わる景色を眺めながら楽しむ“〆パフェ”は、近年人気を集める新しい食文化です。

落ち着いた空間で味わうデザートは、ディナーの余韻を優雅に締めくくるのにぴったり。時間とともに変わる景色とともに、特別な夜を演出してくれます。

ラ・メゾン・デュ・ショコラのアフタヌーンティー登場♡カカオ香る贅沢な春時間

選べる2種の贅沢パフェ

翠緑の抹茶パフェ



価格：各2,800円（税込・別途サービス料13%）

月影の柑橘パフェ



価格：各2,800円（税込・別途サービス料13%）

「翠緑の抹茶パフェ」は、濃厚な宇治抹茶クリームをベースに、レモンジュレやソルベの爽やかさを重ねた一品。

抹茶わらび餅やフィヤンティーヌの食感がアクセントとなり、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

「月影の柑橘パフェ」は、柑橘のフレッシュな酸味とホワイトチョコレートの甘さが絶妙に調和。

クリームやソース、アイスと多彩に変化する柑橘の魅力を堪能でき、タピオカ粉のチュイルが繊細な食感をプラスします。

期間・詳細情報

期間：2026年5月1日（金）～8月31日（月）

店舗：DINING & BAR TABLE 9 TOKYO（メインタワー39F）

提供時間：平日4:00P.M.～1:00A.M.（FOOD L.O.11:30P.M.）

※土休日は11:00P.M.まで（FOOD L.O.10:00P.M.）

自分へのご褒美時間に♡

夜景とともに味わう〆パフェは、日常を忘れさせてくれる特別なひととき。上質な空間と繊細な味わいが重なり、心まで満たされる時間を過ごせます。

頑張った日のご褒美や大切な人との時間に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか♡この夏は、少し贅沢な“夜スイーツ習慣”を楽しんでみてください♪