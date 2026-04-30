西日本シティ銀行の行員とみられる人物が、SNSアプリ「BeReal（ビーリアル）」を使用して支店の内部を撮影・投稿したとされる動画がX上で拡散され、波紋を広げている。

問題の動画は、4月29日ごろからX上で拡散され、翌30日には300万回以上表示されるなど、大きな騒動となっている。

今回拡散された映像は、銀行内のオフィスとみられる場所で撮影されており、「下半期業務目標」として”貸出金”や”個人ローン”などの数値目標が書かれたホワイトボードや、デスク上に置かれた書類やパソコンの画面などが映されていた。銀行を特定できるロゴや銀行名そのものが表記されたチラシや資料なども映っていたため、「西日本シティ銀行の特定の支店ではないか」という指摘が相次いだ。

そこで、西日本シティ銀行に事実関係について30日午前に取材したところ、同行は投稿を把握していて、投稿者は同行の行員で間違いないと認めた上で、次のように話した。

「大変ご迷惑、ご不安をおかけして申し訳ございません。今、諸々確認をしておりまして、確認でき次第、またお電話させていただければと思います」

その後、同行は30日に「お詫びとお知らせ」をホームページ上に掲載。

《この度、当行職員がインターネット上に投稿した営業店執務室内を撮影した動画や画像が、拡散された事案が判明いたしました》と認め、《お客さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑や心配をおかけすることになり、心から深くお詫び申し上げます》と謝罪した。

続けて《現時点で、執務室内の動画や画像には、7名のお客さまの個人情報（氏名のみ）が記載されたホワイトボードが映っておりました》と明かし、《対象の方には、個別にお詫びとご説明を申し上げます。社会的・公共的に大きな役割を担い、信用を旨とする金融機関として、かかる事態を招いたことについて、役職員一同深く反省いたします》と述べた。

最後に《当行は、本件を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、全行あげて コンプライアンス遵守や情報管理を徹底し、再発防止に努めてまいります》と、今後の対策についても記載した。

「BeReal」を巡る不適切な投稿は、つい先日も教育現場で問題になったばかりだ。

「今月20日にも、仙台市の市立小学校に勤務する20代の女性教諭が、学校名や同僚の氏名が映った校内システムの画面をBeRealに投稿し、SNS上で拡散される事案が発生しました。この教諭は『スマホに撮影を促す通知が表示されたので、深く考えずにやった』と話していたそうです。

BeRealは、1日1回届く通知から2分以内に投稿することが促されます。事前に撮影した写真を選択して投稿することはできず、その瞬間の状況を即座に共有することが求められるため、今回のように勤務中や機密情報の近くであっても、深く考えずに反射的に撮影・投稿してしまうという、予期せぬ情報流出のリスクを孕んでいます」（全国紙社会部記者）

GW早々に起きた、銀行での炎上騒動。投稿した行員はもちろん、上層部も“ただ事”ではすまないようだ。

「銀行は仕事の性質上、他業種と比較してもとりわけコンプライアンスと情報セキュリティには厳しく、研修も定期的に行われています。しかし、今回の炎上では、顧客の個人情報をSNSにアップするなど、“最もやってはいけない”ことをやってしまいました。

当該支店だけでなく、西日本シティ銀行そのものの信頼を大きく毀損する出来事ですし、上層部も徹底して調査、再発防止に乗り出すことでしょう。銀行は“ミスに厳しい”企業風土があり、投稿した行員だけでなく、管理する立場であるその上司や支店長も責任が問われることになると思います」（前出・社会部記者）

そのため、X上では投稿した行員の周囲に対してこんな同情の声があがっている。

《バイトテロを通り越して正社員テロか…》

《かわいそうに。上司の支店長含め役職者は厳重注意や訓告などの処分があって、それは一生人事データに残って、出世の道は無くなるやろうな。もちろん支店評価も最下位でボーナスも減るやろうな。 かわいそすぎる。同情を禁じ得ない》

《西日本シティ銀行のお偉いさんとか中間管理職の一部はGW返上でコンプラなりなんなりの対策をやらないといけないと考えると非常に可哀想》