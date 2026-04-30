【大阪】憧れのハレクラニの味が｢帝国ホテル大阪｣で！ ハワイ ハレクラニフェア2026
ハワイ・ワイキキにある名門ホテル ハレクラニ。「天国にふさわしい館」という意味を持ち、世界中の旅行者に愛され続けている憧れのホテルです。帝国ホテル 大阪は、2009年よりハレクラニと提携し、日本国内での予約受付業務も担っています。そのつながりから、「ハワイ ハレクラニフェア」は毎年開催されてきました。
ハレクラニの味を大阪で
2026年も「ハワイ ハレクラニフェア」が、5月1日から6月30日まで開催されます。今回メディア招待会が開催されご招待いただきました。
ハレクラニのバンケット・イベントシェフ、シェイデン サトウ氏(写真左)が本フェアのために手がけたレシピをもとに、帝国ホテルのシェフ(写真右)がアレンジ。
今回サトウ氏も来日されており、より現地の空気感に近い味わいが楽しめる内容になっています。
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カフェ クベールで楽しむハワイの一皿
2階のカジュアルレストラン「カフェ クベール」では、ハワイのエッセンスを取り入れたプレートメニューが登場。
中でも印象的だったのが「ハレクラニ ロコモコプレート」。
香ばしく焼き上げたライスに、厚みのあるハンバーグ、そして揚げたポーチドエッグ。半熟の黄身と衣の食感のコントラストが楽しめる一皿です。
マグロ・サーモン・海老を使った「ポケ トリオ」も一緒に盛り込まれており、ひと皿で満足感のある構成に仕上がっています。
そのほか、じっくり煮込んだ牛リブロースの「ラウラウプレート」や、トロピカルシーフードカレー。
リコッタバナナパンケーキなど、幅広いメニューが揃います。
バーで楽しむトロピカルカクテル
2階の「オールドインペリアルバー」では、毎年人気のカクテルに加え、新作も登場。
ラムベースの「ハレクラニ マイタイ」をはじめ、ココナッツやパイナップルの風味を感じるカクテル、紫芋を使ったモクテルなど、ハワイらしい一杯が楽しめます。
ホテルショップも見逃せない
地下1階のホテルショップでは、スイーツやグッズも展開。
中でも人気の「ハレクラニ ココナッツケーキ」(写真右)は、2009年の初開催以来、変わらず支持されている定番商品です。
ふんわりとした生地にココナッツの香りが広がり、想像以上に軽くて美味しいです。手土産にもおすすめです。
フルーツを使った新作クロワッサンや、ハレクラニブルーが印象的なマグカップ、ポーチなども揃っています。このパバナクロワッサンはとても手が込んでいて、非常に美味しい。
まとめ
大阪にいながら、ハワイの名門ホテルの世界観に触れられる今回のフェア。
料理だけでなく、ドリンクやスイーツ、空間まで含めて、ゆったりとハワイの空気を感じられる時間が流れています。
期間限定の開催なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。
■開催概要
期間：2026年5月1日～6月30日
会場：帝国ホテル 大阪
（カフェ クベール／オールドインペリアルバー／ホテルショップ）