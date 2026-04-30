ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した「りくりゅう」の三浦璃来さんが29日、自身のインスタグラムを更新。25日に都内で行われた「応援感謝パレード」の写真をアップするとともに、メッセージを寄せた。

■インスタで感謝を伝える

三浦さんは、「りくりゅう」のパートナー木原龍一さんとともに参加したパレードの様子をアップ。会場内でリフトを披露する姿や、ペア金と団体銀のメダルを手に持ち、2人揃って笑顔を向けるシーンを披露した。

三浦さんは写真とともに「応援感謝パレードありがとうございました」と記し、「ペアを始めた当初は、こんなにもたくさんの方にペア競技を知ってもらえる日が来ると思っていませんでした」と振り返った。

そして「結成当初からゴールまでの道のりを間近で応援してくださったファンの皆様、そしてペアがあまり知られていない頃からペア競技の魅力を広げようと取材してくださった記者の皆様、本当にありがとうございました」と発信した。

■「公開までお楽しみに！」

また、同日には別の投稿も。「本日はエアウィーヴの撮影でした！私たちの新しい一面もお見せすることができたと思います。寝転がるシーンは心地よくて寝そうでした。公開までお楽しみに！」とつづった。

添えられた動画には、三浦さんと総合寝具メーカー「エアウィーヴ」の商品を肩にかけた木原さんが登場。木原さんが「実は今日、エアウィーヴの撮影に来ています」と話すと、三浦さんは「これまでの私たちの歩みを語らせてもらいました。お楽しみに」と呼びかけた。

「エアウィーヴ」は以前から選手たちを睡眠分野でサポート。今回の冬季五輪では、敷き布団とかけ布団を提供していた。

「りくりゅう」はGoogleの新CMに登場するなど活躍の場を広げており、現役引退後も多忙な様子。今度は「エアウィーヴ」とどんなコラボを見せるのか、また大きな注目を集めそうだ。