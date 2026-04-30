WORLD SCOUT…コーチ激怒、脅威の成長、そして運命の中間審査へ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#10を４月28日（火）に無料放送した。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にHYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
スタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
４月28日（火）放送の#10では、最終審査に進むメンバーが４人から２人へと絞られる残酷な中間審査に向けた候補生たちの過酷な日々が描かれた。３週間遅れで合流し、ダンス初心者ながら精一杯振り入れをするRINKAはフォーメーションに苦戦。さらに、課題曲『PARTY b4 the PARTY』のサビパートが割り振られ、プレッシャーが重くのしかかる。
審査まで残り10日と迫る中、ダンスコーチのマーサとAOIの間で対立が勃発。「一番できてない人が一番笑って『帰りたい』って言うのは何で？ついていけてないじゃん」と指摘するダンスコーチ・マーサに対し、AOIは自分らしさとプロとしての振る舞いの間でどうすべきか分からない葛藤をぶつける。「帰ればいいじゃん、もう」と突き放されながらもAOIは「98％くらいは暗い気持ちで包まれてるんですけど、２％くらいは未来がちゃんと見えてる」と前を向き、その後の練習で驚異的な成長を遂げ、ダンスコーチ・マーサからも「彼女のトレーニング中の姿勢もエナジーも、全て変わった」と絶賛されるまでに。
番組内では、LE SSERAFIMの過酷なデビュー前トレーニングの秘話が明かされる場面も。SAKURA（LE SSERAFIM）は、「LE SSERAFIMはデビュー前、６時間練習があったら１時間絶対運動していた」と語る。さらにKAZUHA（LE SSERAFIM）が、一番きつかったトレーニングとして「バーピーを100回やるのは初めてでびっくりした」と明かすと、SAKURA（LE SSERAFIM）も「初日は20回でダメだったけど、１週間続けたら100回連続でできるようになった。ランニングマシンで走りながら歌を歌ったりもした」と語り、世界で活躍するグループの圧倒的な努力にスタジオは驚愕に包まれた。
番組後半、運命の中間審査がスタート。 課題曲『PARTY b4 the PARTY』と『WE RIDE』を披露。『PARTY b4 the PARTY』のラストを飾る見せ場の大技「スプリット」の担当に抜擢されたのは、歌とダンス未経験の15歳・咲来（SAKURA）。元々の体の硬さに苦戦しつつも、この日のためにストレッチや練習に励んだ彼女は、本番で圧倒的なパフォーマンスとともに見事大技を披露し、審査員たちを感動させる。彼女のパフォーマンスをスタジオのヒコロヒーも「咲来（SAKURA）ちゃんがすごかった」と絶賛。
一方で、これまで急成長を遂げ「絶好調。私は受かると思います」と自信を見せていたAOIに対し、審査員でビヨンセらの楽曲を制作するバード・シュウデルからは「出だしの音程が不安定だった」と過酷なフィードバックが。極限まで追い込み、すべてを懸けてきたAOIに突きつけられた厳しい現実にスタジオの指原も思わず「これつらいですね」と息を飲む。
その後の合格者を決める会議では、審査員たちの意見が割れる事態に。「AYANAとRINKAの歌唱力は間違いなく際立っていた」と絶賛するバード・シュウデルに対し、HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インは「咲来（SAKURA）は既存メンバーが持っていない特別なものを持っている」とコメント。Fifth Harmony ローレン・ハウレギは「AOIが良いわ。表情は完璧で集中力も高い」と評価し、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「私はAYANAが際立っていたと思います」と語る。
それぞれの名前が挙がる混戦状態に、スタジオの指原らも「全員の名前が出てる。どうやって決めるの？」とコメント。果たして、過酷な中間審査を生き残り、最終審査へと駒を進める２名は誰なのか？いよいよ佳境を迎えた『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#10は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名と共にHYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった１人のアーティスト"を日本にて発掘する。
４月28日（火）放送の#10では、最終審査に進むメンバーが４人から２人へと絞られる残酷な中間審査に向けた候補生たちの過酷な日々が描かれた。３週間遅れで合流し、ダンス初心者ながら精一杯振り入れをするRINKAはフォーメーションに苦戦。さらに、課題曲『PARTY b4 the PARTY』のサビパートが割り振られ、プレッシャーが重くのしかかる。
審査まで残り10日と迫る中、ダンスコーチのマーサとAOIの間で対立が勃発。「一番できてない人が一番笑って『帰りたい』って言うのは何で？ついていけてないじゃん」と指摘するダンスコーチ・マーサに対し、AOIは自分らしさとプロとしての振る舞いの間でどうすべきか分からない葛藤をぶつける。「帰ればいいじゃん、もう」と突き放されながらもAOIは「98％くらいは暗い気持ちで包まれてるんですけど、２％くらいは未来がちゃんと見えてる」と前を向き、その後の練習で驚異的な成長を遂げ、ダンスコーチ・マーサからも「彼女のトレーニング中の姿勢もエナジーも、全て変わった」と絶賛されるまでに。
番組内では、LE SSERAFIMの過酷なデビュー前トレーニングの秘話が明かされる場面も。SAKURA（LE SSERAFIM）は、「LE SSERAFIMはデビュー前、６時間練習があったら１時間絶対運動していた」と語る。さらにKAZUHA（LE SSERAFIM）が、一番きつかったトレーニングとして「バーピーを100回やるのは初めてでびっくりした」と明かすと、SAKURA（LE SSERAFIM）も「初日は20回でダメだったけど、１週間続けたら100回連続でできるようになった。ランニングマシンで走りながら歌を歌ったりもした」と語り、世界で活躍するグループの圧倒的な努力にスタジオは驚愕に包まれた。
番組後半、運命の中間審査がスタート。 課題曲『PARTY b4 the PARTY』と『WE RIDE』を披露。『PARTY b4 the PARTY』のラストを飾る見せ場の大技「スプリット」の担当に抜擢されたのは、歌とダンス未経験の15歳・咲来（SAKURA）。元々の体の硬さに苦戦しつつも、この日のためにストレッチや練習に励んだ彼女は、本番で圧倒的なパフォーマンスとともに見事大技を披露し、審査員たちを感動させる。彼女のパフォーマンスをスタジオのヒコロヒーも「咲来（SAKURA）ちゃんがすごかった」と絶賛。
一方で、これまで急成長を遂げ「絶好調。私は受かると思います」と自信を見せていたAOIに対し、審査員でビヨンセらの楽曲を制作するバード・シュウデルからは「出だしの音程が不安定だった」と過酷なフィードバックが。極限まで追い込み、すべてを懸けてきたAOIに突きつけられた厳しい現実にスタジオの指原も思わず「これつらいですね」と息を飲む。
その後の合格者を決める会議では、審査員たちの意見が割れる事態に。「AYANAとRINKAの歌唱力は間違いなく際立っていた」と絶賛するバード・シュウデルに対し、HYBE × Geffen Records制作統括のジェイ・インは「咲来（SAKURA）は既存メンバーが持っていない特別なものを持っている」とコメント。Fifth Harmony ローレン・ハウレギは「AOIが良いわ。表情は完璧で集中力も高い」と評価し、HYBE × Geffen Records社長のミトラ・ダラブは「私はAYANAが際立っていたと思います」と語る。
それぞれの名前が挙がる混戦状態に、スタジオの指原らも「全員の名前が出てる。どうやって決めるの？」とコメント。果たして、過酷な中間審査を生き残り、最終審査へと駒を進める２名は誰なのか？いよいよ佳境を迎えた『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#10は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.