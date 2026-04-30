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YouTubeチャンネル「家計の味方チャンネル」が、「【決済額別】年700万円以上決済する人におすすめなクレジットカード7選｜組み合わせ戦略 vs 単体最強ハイステータスカード【PR】」と題した動画を公開した。年間700万円以上を決済する層に向け、用途別に複数枚を使い分ける戦略と、1枚で完結するハイステータスカードのどちらがお得になるかを解説。その上で、おすすめのハイステータスカード7枚を厳選して紹介している。



選定基準として、高い基本還元率や投資での還元、高級ホテルやレストランの優待、コンシェルジュサービスなど、カードごとの独自の強みを比較。注目カードとして、「三井住友カード Visa Infinite」「Olive Infinite」をピックアップした。年間700万円利用で実質還元率が最大2.57%に達することや、SBI証券でのクレカ積立でも高還元を受けられる点に触れ、「ショッピング利用時でも投資でも実現できることが最大の魅力」と評価している。



また、「エポスプラチナカード」は年会費の安さと年間1,500万円利用まで付与されるボーナスポイントに注目し、「年間700万円以上の決済額レンジでも最もコスパが良い」と太鼓判を押した。さらに、「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」については、無料宿泊特典や「ファイン・ホテル・アンド・リゾート」を通じた優待など、旅行やホテル滞在の質を向上させる圧倒的な強みを解説。他にも、ステータス性とエンターテインメント特典が魅力の「JCBザ・クラス」や、金属製で洗練されたデザインの「ラグジュアリーカード」など、多彩なラインナップを取り上げている。



複数枚のカードを使い分けてお得さを追求するか、1枚のハイステータスカードで管理の手間を減らしつつ充実した特典を享受するかは、利用者の価値観に委ねられる。自身のライフスタイルや重視するポイントを見極めることが、最適な1枚を選ぶための鍵となるだろう。