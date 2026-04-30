家計の味方が解説！年700万決済の正解がわかるハイステータスカード7選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方チャンネル」が、「【決済額別】年700万円以上決済する人におすすめなクレジットカード7選｜組み合わせ戦略 vs 単体最強ハイステータスカード【PR】」と題した動画を公開した。年間700万円以上を決済する層に向け、用途別に複数枚を使い分ける戦略と、1枚で完結するハイステータスカードのどちらがお得になるかを解説。その上で、おすすめのハイステータスカード7枚を厳選して紹介している。
選定基準として、高い基本還元率や投資での還元、高級ホテルやレストランの優待、コンシェルジュサービスなど、カードごとの独自の強みを比較。注目カードとして、「三井住友カード Visa Infinite」「Olive Infinite」をピックアップした。年間700万円利用で実質還元率が最大2.57%に達することや、SBI証券でのクレカ積立でも高還元を受けられる点に触れ、「ショッピング利用時でも投資でも実現できることが最大の魅力」と評価している。
また、「エポスプラチナカード」は年会費の安さと年間1,500万円利用まで付与されるボーナスポイントに注目し、「年間700万円以上の決済額レンジでも最もコスパが良い」と太鼓判を押した。さらに、「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」については、無料宿泊特典や「ファイン・ホテル・アンド・リゾート」を通じた優待など、旅行やホテル滞在の質を向上させる圧倒的な強みを解説。他にも、ステータス性とエンターテインメント特典が魅力の「JCBザ・クラス」や、金属製で洗練されたデザインの「ラグジュアリーカード」など、多彩なラインナップを取り上げている。
複数枚のカードを使い分けてお得さを追求するか、1枚のハイステータスカードで管理の手間を減らしつつ充実した特典を享受するかは、利用者の価値観に委ねられる。自身のライフスタイルや重視するポイントを見極めることが、最適な1枚を選ぶための鍵となるだろう。
YouTubeチャンネル「家計の味方チャンネル」が、「【決済額別】年700万円以上決済する人におすすめなクレジットカード7選｜組み合わせ戦略 vs 単体最強ハイステータスカード【PR】」と題した動画を公開した。年間700万円以上を決済する層に向け、用途別に複数枚を使い分ける戦略と、1枚で完結するハイステータスカードのどちらがお得になるかを解説。その上で、おすすめのハイステータスカード7枚を厳選して紹介している。
選定基準として、高い基本還元率や投資での還元、高級ホテルやレストランの優待、コンシェルジュサービスなど、カードごとの独自の強みを比較。注目カードとして、「三井住友カード Visa Infinite」「Olive Infinite」をピックアップした。年間700万円利用で実質還元率が最大2.57%に達することや、SBI証券でのクレカ積立でも高還元を受けられる点に触れ、「ショッピング利用時でも投資でも実現できることが最大の魅力」と評価している。
また、「エポスプラチナカード」は年会費の安さと年間1,500万円利用まで付与されるボーナスポイントに注目し、「年間700万円以上の決済額レンジでも最もコスパが良い」と太鼓判を押した。さらに、「アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード」については、無料宿泊特典や「ファイン・ホテル・アンド・リゾート」を通じた優待など、旅行やホテル滞在の質を向上させる圧倒的な強みを解説。他にも、ステータス性とエンターテインメント特典が魅力の「JCBザ・クラス」や、金属製で洗練されたデザインの「ラグジュアリーカード」など、多彩なラインナップを取り上げている。
複数枚のカードを使い分けてお得さを追求するか、1枚のハイステータスカードで管理の手間を減らしつつ充実した特典を享受するかは、利用者の価値観に委ねられる。自身のライフスタイルや重視するポイントを見極めることが、最適な1枚を選ぶための鍵となるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
年間被害額500億円超！不正利用を防いで安全なキャッシュレス生活を送る選び方の正解
【家計の味方】「普通に損してしまう」落とし穴を回避！最適解となるセゾンカード厳選ガイド
知らないと損をする地方税の支払い方。固定資産税や自動車税は「スマホ決済」でポイント還元を狙え
チャンネル情報
中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。