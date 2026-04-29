＜義実家へ行くメリット？＞義両親と仲良くしたいけどわが家に何の恩恵もない。帰省する意味あるの？
義実家との距離感に悩むママは少なくないでしょう。先日もママスタコミュニティには「義実家に行くメリット」について問うこんな投稿がありました。投稿者さんはここ最近、義実家の話になると旦那さんと喧嘩になってしまうそうです。
『私は義実家と仲良くしていきたいのですが、距離感の詰め方がイマイチわからず、うまくいきません。きっと「義実家へ行くメリットがない」と感じているからだと思います。接待のように気を遣わなければならないし、子どもを見てもらえるわけでもなく、なんなら子どもも慣れていない環境で、お世話の手間も倍以上。私と子が、疲れ果てている気がします。一緒に食事をしてもなにか恩恵があるわけでもなく、食べたくないものを一緒に食べ、イベントごとの子へのプレゼントはなし、3年以上前の出産前に買っていただいたベビーカーとベビーシートをずっと「買ってあげた」と話題に出され、唯一もらえるお年玉は1,000円。うちの両親は子どもと旦那のことを自分の子のように大切にしていて、イベント毎に盛大なお祝いをしています。余計に腑に落ちないんでしょうね』
義実家への帰省、金銭的負担も大きいしメリットはないよ
『私にメリットはない。子どもも小学校高学年頃は甥姪のおもり役でよく呼ばれていたから、イヤになっちゃったみたい。積極的にはついてこなくなった』
『一緒すぎる。メリットがない、何なら義実家と会うときは支出のほうが多い。遠方で帰省代にめちゃくちゃお金がかかる。うちの実家はバンバン孫にお金をかけてくれるけど、義実家は孫に買ってくれたものが、数えるくらいしかない。性格がよくて控えめで何も干渉してこないなら、これでも全然文句ないけど、口うるさいからどうしても無理。会うのが嫌』
まずは「特にメリットはない、義実家には行きたくない」と考えているママたちのコメントを見ていきます。投稿者さんと同じように義実家に行くと義両親に気を遣ったり、子どもも楽しい思いをしなかったりといいことがなく、義実家とは疎遠になったというママがいました。また遠方の距離で交通費がかかるだけでなく、食事代も自分たちが払ったり、孫へのプレゼントやお小遣いなどもなかったりと金銭的な負担の大きさを語っているママも。ただでさえ「義実家には行かなければいけない」「孫の顔を見せないと」という義務感から、精神的なストレスがかかってしまうもの。そこに実家と比較して不平等感を覚えるなどの要因も重なり、「こんな思いをするなら義実家に行く意味も、メリットもないのでは？」とママたちが感じるのは仕方がないのではないでしょうか。
メリットというか目的。子どもを可愛がってくれるから
『子どもを親以外の大人が思い切り可愛がってくれることが会う目的だな』
『義実家がかけてくれる熱量（お金）に実家との差があって、そこに子ども含め自分への扱いの軽さを感じているわけだよね？ 本音では義実家を｢金づる｣だと思っている。｢親たちはこちらに貢いでなんぼ｣という思考を改めない限り、人に何を言われても義実家に対する不満は募るばかりだと思うよ』
義実家に行く目的やメリットとして「子どもを可愛がってもらうこと」を挙げているママがいました。投稿者さんは義両親が子どもの世話をしてくれるわけでもなく、お年玉も少なく、数年前に買ってもらったベビーカーの話をいまだにしてきて不快など、損得勘定で考えている様子です。しかしこれらはいずれも「祖父母が孫を可愛がっていない」ということにはならないでしょう。義実家に行って孫であるお子さんを可愛がってくれているのであれば、それで十分という考え方もあるのではないでしょうか。自分の両親との比較や金銭的な援助の有無で義両親を測っていては、不満はいつまでも消えないかもしれません。
義両親をメリデメで考えなければ関わり方は変わる
『メリットやデメリットを考えたことがなかった。友人付き合いと一緒でメリットがあるから我慢して付き合うとか、そういうものではないと思っているよ。相手に期待しすぎているんじゃない？』
『私にとってメリットはない、だから行きたくないし、行かなくていいときは行かない。でも旦那にとっては親だから、メリットデメリットなんて関係ない。だから家族で行くと言われたらお供する』
『たまにしか会えない家族に会いに行っているだけ。メリットやデメリットなんて考えないし、打算なんてないよ』
義実家に行くことや義両親に会うことについて、メリットがあるかどうかをママたちに尋ねていた投稿者さん。しかしママたちからは「メリットやデメリットなんて考えたことがないよ」というコメントも寄せられていました。自分にとっては他人でも旦那さんにとっては実の親、義実家に行くのは必要不可欠な人付き合いの一つであるという認識を持っているママたち。そこに「義実家に行くことは自分にどんなメリットがあるか」という概念は持ち合わせていない、という意見がありました。
投稿者さんはきっと「義実家に行くと何かしらいい思いができるはず」と期待しすぎてしまっているのでしょう。しかし多少の不満はあっても簡単に疎遠にすることができない関係性だからこそ、礼節を持って定期的に義実家に行くだけというシンプルな考え方にすることが大切なのかもしれません。そうしなければどんなに金銭的なメリットがあったとしても、別の不満が出てくればまた義実家に行くのが嫌になるのではないでしょうか。投稿者さんは義両親と仲良くしたい思いもあるようですから、今後のために損得勘定ではない考え方にシフトしていってほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩