ロッテの井上広大外野手（24）が29日、ZOZOマリンで行われた楽天戦でNPB通算11万1000本目となる節目の本塁打を放った。

28日終了時点でのNPB通算本塁打は11万998本。同じくロッテのポランコが4回先頭から本塁打を放ち“王手”。続いて井上が4回1死から左翼席に節目の一発を突き刺した。その直後にはオリックス紅林が本塁打を放っており“タッチの差”のアーチだった。

井上は昨オフの現役ドラフトで阪神から加入。節目の一発はうれしい移籍後初安打初打点となった。

▼井上 打ったのはスライダーです。めっちゃうれしいです。ホームランを打って逆転することができましたが、次の打席でもしっかり打てるように頑張ります。（本塁打は阪神時代の24年以来）

【過去の節目の本塁打】

1号 藤井勇（タイガース）

5000号 千頭久米夫（西鉄）

1万号 渡辺清（阪急）

2万号 井石礼司（東京）

3万号 基満男（太平洋）

4万号 ウイリアムス（阪急）

5万号 仲根政裕（近鉄）

6万号 広永益隆（ダイエー）

7万号 駒田徳広（横浜）

8万号 ペタジーニ（巨人）

9万号 ブラウン（西武）

10万号 マレーロ（オリックス）

11万号 キャベッジ（巨人）